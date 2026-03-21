La fin de Jules César racontée en BD

Porté par un souffle d’aventure et par une matière historique ample, ce volume remet en avant une œuvre qui a compté dans l’itinéraire du dessinateur argentin, déjà salué pour la force de son trait et l’élan de ses récits. Le titre attend les lecteurs de grandes fresques historiques.

Avec Jules César, Ricardo Ferrari et Eduardo Risso rouvrent un pan décisif de l’histoire romaine en suivant les seize dernières années de la vie du chef romain. Le récit traverse le Triumvirat, la conquête de la Gaule, celle de l’Égypte, puis conduit jusqu’aux Ides de Mars.

L’ensemble avance avec ampleur, en s’appuyant sur une trame annoncée comme très documentée, sans jamais sacrifier l’élan du récit. Entrant dans la collection Grandes Autores, il se présente comme un grand récit d’aventures ayant réellement eu lieu, porté par une tension qui ne lâche pas son lecteur.

Les éditions Ilatina en offrent un aperçu en avant-première :

Eduardo Risso naît à Leones, dans la province de Cordoba, en 1959. L’artiste argentin débute professionnellement en 1981 chez Columba. En 1986, il travaille en Italie pour l’Eura Editoriale of Rome et commence à dessiner Jules César sur un scénario de Ricardo Ferrari. Suivront Parque Chas avec Ricardo Barreiro, Cain, puis Fulu, Chicanos, Moi vampire ou Simon. Son œuvre la plus connue reste 100 Bullets, créée avec Brian Azzarello pour le label Vertigo DC.

Présentée comme une bande dessinée inédite d’un auteur qui compte de nombreux admirateurs en France, cette parution est donnée comme une œuvre majeure de la BD historique. Elle vise notamment les lecteurs de Murena, des Aigles de Rome ou de Calédonia, tout en rappelant que ce livre a aussi participé à révéler Eduardo Risso comme l’un des grands dessinateurs de sa génération.

Par Samantha Trapier

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