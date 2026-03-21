Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, la nouvelle aventure d’Eidola éditions

Revenus des antipodes, Mimo l’ornithomimosaure et Hector le carcharodontosaure se heurtent à des intrus survivalistes qui volent de la nourriture et l’entassent en vue d’une catastrophe annoncée par leur chef-gourou, Elvis. À l’entendre, leur monde sera détruit par un gros caillou tombé du ciel.

Mimo, fidèle à son goût des complications, tombe amoureux de Mimolette, une ornithomimosaure rousse. Hector, lui, s’attache à Pierrette, une carcharo spécialiste des dents et végane. Mais leurs élans devront passer après l’urgence.

La menace n’est pas un rocher, mais une tempête gigantesque, capable de réécrire le destin de cette péninsule et de ses habitants.

Les éditions Eidola dévoilent un extrait en avant-première de cette BD :

Mazan a illustré plus d’une vingtaine de bandes dessinées et de livres jeunesse, dont deux opus de Donjon sur des scénarios de L. Trondheim et J. Sfar. Chez Eidola, il a aussi signé la série Mimo avec Isabelle Dethan, ainsi que Dinosaures, les géants du vignoble, réalisé avec 18 paléontologues.

Scénariste et illustratrice, Isabelle Dethan publie surtout chez Delcourt et Dargaud. Elle alterne récits intimistes et albums d’aventures. Spécialiste de l’Antiquité, elle a publié en 2025 chez Dargaud Moi, Cléopâtre dernière reine d’Égypte.

L’ouvrage a été réalisé avec le paléontologue Ronan Allain, rattaché au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, autour du site de fouilles d’Angeac-Charente, l’un des plus importants d’Europe.

Par Samantha Trapier

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