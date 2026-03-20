Aux États-Unis, la justice examine la dette abyssale du distributeur Baker & Taylor

En octobre 2025, la chaine du livre américaine encaissait une nouvelle d'envergure. Baker & Taylor, l'un des plus importants distributeurs de livres, annonçait une cessation d'activité dès janvier 2026, après l'échec d'une vente de l'entreprise à l'un de ses concurrents, ReaderLink Distribution Services.

Plus de 500 employés se retrouvaient alors sur le carreau, notamment au sein du principal centre de distribution de l'entité, situé à Momence, dans l'État de l'Illinois. Le PDG de B&T, Aman Kochar, expliquait alors que l'entreprise n'avait plus « d'avenir viable », suite à l'échec de l'opération de vente à ReaderLink.

L'ouverture de la procédure de sauvegarde en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites a pris les acteurs du livre de court, rapporte Publishers Weekly. Le grossiste, selon la publication, aurait réussi à dégager des fonds grâce à la vente d'actifs, notamment les ouvrages en sa possession.

Les créanciers du distributeur ne sont toutefois pas assurés d'obtenir des compensations. En effet, la déclaration signée par le PDG Aman Kochar, accessible en fin d'article, fait état d'une dette estimée entre 100 et 500 millions $, pour des actifs dont la valeur ne s'élève qu'à 10 millions $, au maximum.

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Baker & Taylor doit ainsi 23 millions $ au groupe Penguin Random House, 16 millions $ à Simon & Schuster ou encore 15 millions $ à HarperCollins, qui comptent parmi les plus importants groupes éditoriaux américains.

Plusieurs réseaux de bibliothèques figurent aussi parmi les créanciers de B&T, notamment celui de Palm Beach (Floride) ou du comté de Richland, en Caroline du Sud.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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