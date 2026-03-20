Aux États-Unis, la justice examine la dette abyssale du distributeur Baker & Taylor

Le distributeur américain Baker & Taylor a initié une procédure de sauvegarde, en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, qui permet à une structure de se placer sous la surveillance du tribunal. Une surprise, pour la chaine du livre américaine, alors que le grossiste se dirigeait vers une cessation d'activité, en fin d'année 2025.
Le 20/03/2026 à 10:49 par Antoine Oury
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20/03/2026 à 10:49
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En octobre 2025, la chaine du livre américaine encaissait une nouvelle d'envergure. Baker & Taylor, l'un des plus importants distributeurs de livres, annonçait une cessation d'activité dès janvier 2026, après l'échec d'une vente de l'entreprise à l'un de ses concurrents, ReaderLink Distribution Services.
Plus de 500 employés se retrouvaient alors sur le carreau, notamment au sein du principal centre de distribution de l'entité, situé à Momence, dans l'État de l'Illinois. Le PDG de B&T, Aman Kochar, expliquait alors que l'entreprise n'avait plus « d'avenir viable », suite à l'échec de l'opération de vente à ReaderLink.
L'ouverture de la procédure de sauvegarde en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites a pris les acteurs du livre de court, rapporte Publishers Weekly. Le grossiste, selon la publication, aurait réussi à dégager des fonds grâce à la vente d'actifs, notamment les ouvrages en sa possession.
Les créanciers du distributeur ne sont toutefois pas assurés d'obtenir des compensations. En effet, la déclaration signée par le PDG Aman Kochar, accessible en fin d'article, fait état d'une dette estimée entre 100 et 500 millions $, pour des actifs dont la valeur ne s'élève qu'à 10 millions $, au maximum.
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Baker & Taylor doit ainsi 23 millions $ au groupe Penguin Random House, 16 millions $ à Simon & Schuster ou encore 15 millions $ à HarperCollins, qui comptent parmi les plus importants groupes éditoriaux américains.
Plusieurs réseaux de bibliothèques figurent aussi parmi les créanciers de B&T, notamment celui de Palm Beach (Floride) ou du comté de Richland, en Caroline du Sud.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le poète et essayiste Jean-Marie Gleize est mort le 12 mars 2026 à Volx, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’âge de 79 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, théoricien d’une écriture qu’il nommait « littérale » et animateur de la revue Nioques, il aura marqué plusieurs décennies de réflexion sur les formes poétiques et leurs limites.
16/03/2026, 12:34
Le conseiller d'État Philippe Barbat, chargé depuis 2022 de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, a été nommé président de la commission consultative des trésors nationaux. Cette dernière examine notamment les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels considérés comme des trésors nationaux.
16/03/2026, 11:50
Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.
16/03/2026, 10:56
On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.
14/03/2026, 20:07
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