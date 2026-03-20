Après Heated Rivalry, Off Campus : le hockey sur glace, toujours chaud

Créée par Louisa Levy et Gina Fattore (Californication, Masters of Sex), la série américaine Off Campus réunit à l'écran Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, ou encore Stephen Kalyn.

Cette première saison compte 8 épisodes, qui suivent la trame du premier roman de la série, The Deal. Une suite a d'ores et déjà été validée par Amazon, qui devrait logiquement poursuivre l'adaptation des autres livres. Au total, la série littéraire compte cinq tomes, pour le moment...

La diffusion est annoncée à partir du 13 mai par Amazon Prime Video.

Par Antoine Oury

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