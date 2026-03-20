What Happens at Night : Martin Scorsese adapte un roman de Peter Cameron

Paru en France en janvier 2022 aux éditions Christian Bourgois, dans une traduction de Catherine Richard-Mas, Ce qui arrive la nuit (What Happens at Night) a convaincu Martin Scorsese. Le réalisateur de Taxi Driver tourne l'adaptation du roman, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans les rôles principaux, accompagnés par Patricia Clarkson, Jared Harris ou encore Mads Mikkelsen.

En quelques mots : un couple d’Américains traverse de longues étendues de neige et de brume afin d’adopter un enfant dans une ville européenne austère. À leur arrivée, ils prennent leurs quartiers au Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, un établissement baigné d’une atmosphère troublante. Le bar ne ferme jamais, tandis que le hall accueille une faune singulière : une ancienne chanteuse au charisme flamboyant, un homme d’affaires aux mœurs dissolues, un guérisseur énigmatique et un barman impassible.

Dans cet univers déroutant, encerclé par le froid, les apparences se fissurent. À mesure que leur projet d’adoption se heurte à des obstacles, leur couple — comme leurs certitudes — se délite.

L'écriture du scénario a été confiée à Patrick Marber, dramaturge et scénariste britannique. Celui-ci a notamment écrit le film Closer, entre adultes consentants (2004) de Mike Nichols, adapté de sa propre pièce de théâtre, Chronique d'un scandale (2006) de Richard Eyre, ou, plus récemment, The Critic (2023) d'Anand Tucker, une adaptation du roman Curtain Call d'Anthony Quinn.

À LIRE - Après Le roman de Jim, les frères Larrieu adaptent un nouveau livre de Pierric Bailly

Plusieurs romans de Peter Cameron ont déjà été portés à l'écran : citons The City of Your Final Destination (2009), de James Ivory, avec Anthony Hopkins, Laura Linney et Charlotte Gainsbourg, ou encore Someday This Pain Will Be Useful to You (2011), réalisé par Roberto Faenza.

Le long-métrage est porté par Studiocanal et Apple Studios. Scorsese a collaboré avec la multinationale des technologies pour son dernier film, diffusé en 2023, Killers of the Flower Moon. Leonardo DiCaprio menait déjà le casting de ce précédent long-métrage.

Pour l'instant, What Happens at Night n'a pas de date de sortie.

Photographie : Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans What Happens at Night (Apple Studios/Studiocanal)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com