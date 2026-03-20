Sur LCP, Le Banquet reçoit Catherine Girard et Philippe Besson

Ce nouveau Banquet, Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot le consacrent à la famille, ce lieu qui est tout à la fois le dernier refuge et la première prison. Une matrice au sein de laquelle les artistes puisent le pire et le meilleur. Y aurait-il de l’art et des artistes sans des comptes à régler avec la famille et ses secrets ?

Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot en discutent avec leurs invités :

Catherine Girard, autrice du livre In violentia veritas (Grasset) dans lequel elle affirme que son père, l’écrivain Henri Girard, est un assassin ;

Philippe Besson, écrivain passionné par les secrets de famille, auteur du roman Une pension en Italie (Julliard) ;

Laurence Joseph, psychologue clinicienne et psychanalyste spécialiste de la famille ;

Laurence Rossignol, sénatrice du Val-de-Marne, ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

Deux fois par mois, Le Banquet s’attaque à un grand thème culturel, éclairé à la fois par l’histoire des idées, la sociologie, la politique, et la pop culture. Dans un esprit résolument humaniste, mais jamais élitiste, l’émission fait dialoguer Platon et Netflix, Molière et Marvel, Barthes et les réseaux sociaux.

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Produite par LCP-Assemblée nationale, l'émission, d'une durée de 57 minutes, sera diffusée le vendredi 20 mars à 21h, puis le vendredi 27 mars à 00h30. Elle sera également disponible en revisionnage sur LCP.fr, la chaîne YouTube LCP et france.tv jusqu'au 18 mars 2028 et sur TF1+ jusqu'au 18 avril 2026.

Photographie : LCP

Par Dépêche

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