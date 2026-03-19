Black Torch : l’adaptation animée attendue sur Crunchyroll

Le catalogue d’anime continue de s’étoffer. Black Torch, œuvre de Tsuyoshi Takaki, va franchir une nouvelle étape avec son adaptation à l’écran. Publié à l’origine dans le magazine Jump Square, puis sur l’application Shonen Jump+, le manga s’est fait remarquer par son mélange singulier : un folklore japonais revisité à la sauce action contemporaine. En France, la série papier — complète en cinq volumes — a été éditée par Ki-oon.

Au cœur du récit, Jiro Azuma. Lycéen en apparence ordinaire… du moins en surface. Héritier d’une lignée de ninjas, il a été formé très tôt aux techniques ancestrales des shinobi. À cela s’ajoute une capacité peu commune : il peut communiquer avec les animaux.

Tout bascule le jour où il découvre, blessé, un chat noir dans la forêt. Rago, c’est son nom — mais derrière cette silhouette féline se cache une réalité bien plus trouble. L’animal est en fait un Mononoke, une entité légendaire surnommée « le Soleil noir ».

À partir de là, l’équilibre fragile entre monde humain et monde spirituel vacille. D’autres créatures émergent, attirées par le pouvoir de Rago. En réponse, une organisation secrète entre en scène, prête à traquer ces forces invisibles. Une mécanique classique ? Peut-être… mais ici, le duo formé par Jiro et Rago rebat les cartes.

Côté adaptation, plusieurs noms sont associés au projet. La réalisation est confiée à Kei Umabiki, tandis que Gigaemon Ichikawa prend en charge la structure scénaristique et l’écriture. Le design des personnages est assuré par Go Suzuki, et la musique composée par Yutaka Yamada.

Un ensemble cohérent, déjà impliqué sur d’autres productions du même registre — ce qui laisse entrevoir une adaptation fidèle à l’esprit du matériau d’origine, sans garantie pour autant. Reste à voir comment l’univers visuel et le rythme narratif seront transposés à l’écran.

La série sera proposée en exclusivité sur Crunchyroll, qui en assurera la diffusion internationale à partir de juillet 2026. Une diffusion mondiale, donc… à l’exception de l’Asie.

Par Dépêche

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