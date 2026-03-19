Écrire le réel : le manifeste qui déclare la guerre aux fictions du mensonge

Écrire le réel avance sans détour : ce livre ne cherche pas à sauver la littérature par le prestige du genre, mais à lui rendre une fonction de connaissance. Dès l’ouverture, le programme est posé avec une netteté presque martiale : « Vous tenez entre les mains un livre collectif : des autrices et quelques auteurs qui ont choisi de raconter le monde à travers des textes dont l’élément moteur n’est pas la fiction, mais le réel. C’est la violence de la vie qui a déclenché leur besoin d’écriture, leur soif de vérité. »

Le ton est donné. L’essai collectif ne défend pas un simple voisinage entre enquête, témoignage, sciences sociales et littérature : il revendique leur fusion.

La thèse directrice tient dans une formule décisive : « La littérature du réel répond à un désir vital : déchiffrer un monde devenu illisible. Les périodes troublées accentuent le sentiment d’avoir perdu pied, de ne plus être capable de comprendre ce qui (nous) arrive. » Tout le livre s’organise à partir de cette fracture. Le réel n’est pas ici un décor opposé à l’invention romanesque, mais un champ de bataille cognitif, moral et politique.

Le volume remonte une généalogie ambitieuse, de Balzac à Albert Londres, de Nellie Bly à Jack London, des premiers reportages sociaux aux écritures documentaires contemporaines. Son idée forte reste que la littérature du réel ne naît pas d’une mode éditoriale récente : elle s’enracine dans une longue histoire des formes hybrides, quand écrire signifiait déjà enquêter, constater, comparer, prouver.

Le manifeste s’ordonne autour de quatre verbes : résister, témoigner, expérimenter, affirmer. Résister, d’abord, contre le brouillage généralisé des faits, l’économie de l’attention, la démagogie algorithmique, la viralité érigée en vérité de substitution. Le diagnostic est frontal et parfois excessif, mais sa vigueur fait sa force.

« Dans un monde à feu et à sang, gangrené par la pub, la com, les infox et aujourd’hui les mensonges du populisme, faire usage de sa raison et de son esprit critique, c’est déjà résister. Qu’est-ce que la résistance aujourd’hui ? » Le livre répond : refuser la guerre des récits truqués, maintenir une exigence de preuve, sauver la langue de sa décomposition propagandiste.

Témoigner, ensuite. C’est sans doute la partie la plus convaincante. Le livre montre que les grandes secousses historiques, des génocides aux violences sexuelles, appellent des formes où l’écriture se met au service de la transmission plutôt que de la seule subjectivité. « Le témoignage permet de comprendre ce qui est arrivé, ce qu’on a vécu. Il donne sens à ce qui fait mal ; il date les failles de l’actuel ; il retient ce qui échappe. »

Cette ligne traverse les chapitres consacrés aux faits divers, aux violences sexuelles, à la guerre, à la famille, aux masculinités. L’ouvrage avance alors une théorie décisive : le réel n’interdit pas la littérature, il lui impose une éthique de la justesse.

Expérimenter : le mot compte. Le livre refuse le non-style académique autant que la souveraineté de la fiction pure. Il défend une écriture capable d’accueillir archives, voix, scènes, terrains, silences, dissonances.

D’où cette définition centrale : « La littérature du réel est cette forme toujours renouvelée où les genres se fertilisent mutuellement : ni histoire, ni sociologie, ni reportage, ni journalisme, ni témoignage, ni documentaire, mais tout cela à la fois, avec les doutes et les contradictions qui vont avec. Des œuvres en construction, donc, des travaux en cours, des trajets dont les chemins ne cessent de se croiser, sans jamais s’arrêter en un point fixe. » Le livre pense cette bâtardise comme une force méthodique, non comme un embarras classificatoire.

Affirmer, enfin. C’est ici que le manifeste prend sa dimension la plus offensive. Il ne s’agit plus seulement de décrire des pratiques existantes, mais d’exiger pour elles une légitimité pleine.

« Il est nécessaire de revendiquer ce que nous faisons. Il est bon de faire l’“éloge de la bâtardise” et de laisser errer, entre chiens et loups, ces textes qui ne trouvent jamais leur place dans aucune niche. » Cette revendication ne vaut pas seulement pour les auteurs réunis ici ; elle vaut pour un état du champ littéraire où l’enquête, la non-fiction et le récit documentaire ont cessé d’être des marges.

Le livre est le plus solide lorsqu’il relie questions de forme et questions de pouvoir. Les chapitres annoncés en table des matières — faits divers, violences sexuelles, masculinités, famille, écocides, guerre, voix restituées — dessinent moins un panorama qu’une cartographie des zones de conflit où l’écriture cherche encore à faire pièce au vacarme.

Son pari, au fond, tient en une phrase non dite ainsi, mais partout démontrée : écrire le réel n’est pas rabattre la littérature sur le document ; c’est donner au document une intensité de pensée, une construction et une responsabilité que le simple relevé des faits ne possède pas. Le manifeste échappe ainsi au plaidoyer corporatiste. Il dessine une politique de la littérature.

Par Victor De Sepausy

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