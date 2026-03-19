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Saramago et Perec inédits, Pessoa dévoilé, Nicolas Mathieu de retour

Le 7 mai paraîtra au Seuil, La Veuve, premier roman de José Saramago, écrit en 1947 et resté inédit en France jusqu’à aujourd’hui. Traduit du portugais par Dominique Nédellec, cette publication constitue un événement éditorial en donnant accès aux débuts littéraires du futur prix Nobel de littérature.

Le 19/03/2026 à 18:32 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

19/03/2026 à 18:32

Hocine Bouhadjera

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Le roman se déroule au début du XXe siècle, dans un petit village du Portugal, baigné par la lumière de la campagne. Il suit le destin de Maria Leonor, une femme d’une trentaine d’années, mère de deux jeunes enfants, dont la vie bascule à la mort soudaine de son mari.

Un écrivain majeur du XXe siècle

Profondément marquée par le deuil, elle tente néanmoins de maintenir le domaine agricole familial, avec le soutien du médecin et du curé du village. Mais cette reconstruction fragile se heurte à des tensions intimes et sociales. Si elle parvient à se relever un temps, Maria Leonor est rapidement rattrapée par le désir et la frustration, qui la conduisent à céder brièvement aux avances de son beau-frère.

Ce moment déclenche une spirale de culpabilité et de remords, accentuée par le regard accusateur de sa domestique Benedita...

Celle-ci, persuadée d’agir pour préserver la réputation et l’âme de sa maîtresse, adopte une attitude que Maria Leonor interprète comme une suite de reproches et de menaces. Les relations entre les deux femmes se dégradent, laissant place à des tensions constantes, des crises de nerfs et des incompréhensions mutuelles.

Le quotidien est alors traversé par ces conflits, mais aussi ponctué de moments de répit, notamment à travers les rires des enfants et leurs promenades dans les champs écrasés de soleil. L’équilibre précaire de cette vie rurale est finalement bouleversé par une demande en mariage inattendue, qui vient redistribuer les cartes et poser de nouvelles questions morales et sociales.

Derrière une écriture encore marquée par une facture classique, La Veuve laisse déjà apparaître les traits qui feront la singularité de José Saramago : un usage du flux de conscience, une attention portée aux tensions entre le bien et le mal, une critique sous-jacente de la religion, ainsi qu’une exploration des rapports de classe, des conventions sociales, de la foi, du désir et des relations entre hommes et femmes.

Né en 1922 à Azinhaga, au Portugal, José Saramago s’impose comme l’une des figures centrales de la littérature du XXe siècle. Son œuvre, qui couvre le roman, l’essai, la poésie et le théâtre, est traduite dans le monde entier. Il reçoit en 1995 le prix Camões, plus haute distinction des lettres portugaises, avant d’être couronné par le prix Nobel de littérature en 1998. Il s’éteint en 2010 à Lanzarote, laissant derrière lui une œuvre profondément marquante. 

Longtemps resté en marge des circuits littéraires traditionnels, José Saramago s’est imposé tardivement comme écrivain, après avoir exercé divers métiers, notamment dans l’édition et le journalisme. Son œuvre se distingue par un style singulier, caractérisé par de longues phrases, une ponctuation atypique et une narration fluide proche du flux de pensée.

À travers ses romans, il interroge les structures de pouvoir, la religion, les injustices sociales et la condition humaine, mêlant souvent réalisme et dimension allégorique. Des livres comme L’Aveuglement, Le Dieu manchot ou Tous les noms ont contribué à asseoir sa réputation internationale, faisant de lui une voix critique et profondément engagée dans le paysage littéraire contemporain.

Le mystère Pessoa

Dans un registre biographique cette fois, mais toujours des grands portugais de la littérature, Pessoa. L’œuvre-vie de Richard Zenith, présentée par le Seuil comme « une parution majeure », consacrée à l’une des figures les plus fascinantes de la littérature du XXe siècle.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard, cet ouvrage propose une exploration approfondie de Fernando Pessoa, en mettant en regard l’ensemble de son œuvre et son existence singulière. Discret employé lisboète, Pessoa affirmait n’être rien tout en portant « tous les rêves du monde », résumant à lui seul le paradoxe d’un écrivain resté longtemps dans l’ombre malgré une production considérable.

La biographie, en librairie le 22 mai prochain, retrace ce parcours hors norme, marqué par une invention littéraire unique : celle des hétéronymes. Pessoa en crée une centaine, chacun doté d’une identité propre, d’un style et d’une vision du monde distincts. Parmi eux figurent Ricardo Reis, médecin monarchiste exilé au Brésil, Álvaro de Campos, figure moderniste et exaltée, Alberto Caeiro, poète du sensible, ou encore Bernardo Soares, auteur introspectif. À travers ces figures multiples, Pessoa développe une œuvre éclatée, écrite en plusieurs langues, qui interroge les notions d’identité et de création.

Peu publié de son vivant, il laisse à sa mort une malle remplie de manuscrits, dont la publication s’étendra sur plusieurs décennies. Des textes comme Le Livre de l’intranquillité, L’Ode maritime, Le Banquier anarchiste ou Message composent un ensemble d’une richesse exceptionnelle.

S’appuyant sur des décennies de recherches, Richard Zenith, spécialiste reconnu de Pessoa, propose ici une synthèse ambitieuse, articulant étroitement vie et œuvre. L’ouvrage accompagne par ailleurs une actualité autour de l’auteur : une journée Pessoa est prévue au Théâtre de la Ville en juin, en lien avec la reprise d’un spectacle de Bob Wilson, tandis que l'auteur sera présent à Paris à cette occasion.

Un autre visage de Perec

Dans la continuité de ces parutions qui explorent les œuvres et les trajectoires d’écrivains majeurs, Dialogue avec les peintres de Georges Perec propose un éclairage inédit sur une facette moins connue de l’auteur.

Également publié le 7 mai au Seuil, dans la collection « La Librairie du XXIe siècle », l’ouvrage réunit un ensemble de textes. Le volume invite à découvrir un autre Perec, celui qui, avant de devenir écrivain, « avait surtout envie d’être peintre ». Cette dimension, souvent méconnue, traverse pourtant toute son œuvre et son parcours.

Georges Perec a en effet entretenu tout au long de sa vie un rapport étroit avec les artistes et les arts visuels. Il a préfacé des catalogues d’exposition, accompagné des livres d’art et noué des liens durables avec des créateurs de son époque. Écrire sur leurs œuvres constituait pour lui une manière d’interroger, en miroir, son propre travail d’écrivain.

Dialogue avec les peintres se présente ainsi comme une anthologie de textes consacrés à la peinture : préfaces de catalogues, lettres, essais ou fragments critiques. Une grande partie de ces écrits était jusqu’ici inédite ou difficilement accessible, ce qui confère à l’ouvrage une véritable dimension de redécouverte.

L’ensemble a été choisi, préfacé et introduit par Cécile De Bary, maîtresse de conférences en littérature française à l’université Paris-Cité, spécialiste des relations entre texte et image et de l’œuvre de Perec.

L’édition s’accompagne d’un important appareil documentaire : une soixantaine d’archives et de documents inédits viennent enrichir le volume, ainsi que plusieurs reproductions de livres d’art conçus par Perec, notamment Métaux. On y trouve également des fac-similés rares, dont celui de Trompe l’œil, un petit livre publié à compte d’auteur en tirage limité à 125 exemplaires.

À LIRE - Un inédit de Georges Perec paraît en octobre, qui anticipait l’ère des IA

Ce travail éditorial s’inscrit dans la continuité de la publication de textes posthumes et inédits de Perec au sein de « La Librairie du XXIe siècle », une collection du Seuil initiée par Maurice Olender, qui a déjà accueilli une quinzaine de titres de l’écrivain.

Autre écrivain emblématique de la littérature du XXe siècle, Georges Perec (1936-1982) s’est imposé avec des œuvres devenues classiques. Il reçoit le prix Renaudot en 1965 pour Les Choses, son premier roman, puis le prix Médicis en 1978 pour La Vie mode d’emploi. Avec ce nouveau volume, c’est un pan entier de sa relation aux arts visuels qui est remis en lumière, révélant un écrivain profondément traversé par les questions d’image, de regard et de représentation.

Le regard d’un père naissant

Dans un registre plus intime, Nicolas Mathieu revient avec un nouvel album jeunesse, Le seul bonheur. Publié le 29 avril prochain dans la nouvelle maison La Doux, l'ouvrage prend la forme de confidences d’un père à son enfant. À travers un texte bref, Nicolas Mathieu met en mots l’expérience de la paternité, entre émerveillement, fragilité et contradictions.

Le livre s’ouvre sur une adresse directe, presque murmurée : « Je te regarde et, quand mon doigt passe sur ton nez, tes yeux se ferment et c’est parfait. Quand tu dors, je te fais des promesses que je ne tiendrai jamais. » « Devenir un papa, c’est faire ce qu’il faut et puis ce qu’on doit », écrit-il encore, résumant cette tension entre idéal et réalité.

Dans cet album, Nicolas Mathieu évoque avec justesse, émotion et pudeur ce moment de bascule que constitue l’arrivée d’un enfant. Le bonheur y apparaît indissociable de la peur et de la douleur, dans une approche qui refuse toute idéalisation simpliste de la paternité.

Le texte est accompagné des illustrations de Benjamin Chaud, auteur-illustrateur reconnu dans le domaine de la littérature jeunesse. À travers des images à la gouache, sensibles et expressives, il donne vie au duo père-fils avec humour et tendresse. Son travail visuel vient prolonger et enrichir le propos du texte, en apportant une dimension à la fois douce et incarnée.

Né en 1978 dans les Vosges, Nicolas Mathieu s’est imposé comme une figure importante de la littérature contemporaine française. Après un premier roman, Aux animaux la guerre, publié en 2014 et adapté pour la télévision par Alain Tasma, il obtient le prix Goncourt en 2018 pour Leurs enfants après eux, également porté à l’écran en 2024. Le Ciel ouvert, né d'oeuvres partagées ces dernières années sur Instagram, publié au Seuil en 2024 s'est écoulé à près de 65.000 exemplaires.

De son côté, Benjamin Chaud est une figure majeure de l’illustration jeunesse. Créateur du personnage Pomelo aux éditions Albin Michel Jeunesse, il a publié près d’une centaine de livres, dont beaucoup ont été traduits à l’étranger. Sa collaboration avec Nicolas Mathieu donne naissance à un ouvrage qui mêle écriture littéraire et univers graphique, à destination des jeunes lecteurs comme des adultes.

Crédits photo : José Saramago en 1999 (Sampinz, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Violette and Co : après une perquisition polémique, l’enquête classée sans suite

L’enquête ouverte après la perquisition de la librairie féministe Violette and Co, à Paris, pour « importation de publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux pour elle en raison de son caractère pornographique, illégal ou immoral », a été classée sans suite, ce 17 mars 2026. Aucune infraction n’ayant été retenue, la procédure engagée par le parquet s’arrête sans poursuite. L’intervention policière, vivement contestée, s’inscrivait dans un contexte de tensions récurrentes autour de l’établissement.

18/03/2026, 16:20

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Rue de Valois : un poste clé s’ouvre, après une décennie sous Nicolas Georges

Le ministère de la Culture a publié, au Journal officiel du 5 février 2026, un avis de vacance (ou de vacance imminente) pour l’emploi de chef du Service du livre et de la lecture (SLL). Traduction administrative : le fauteuil ne bascule pas encore, mais la succession de Nicolas Georges – en poste depuis le début des années 2010 – s’organise.

18/03/2026, 16:06

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Édition : les autrices restent largement moins payées que les auteurs

Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.

18/03/2026, 13:35

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Nicolas Idier à l’Élysée : un conseiller culture au profil littéraire et international

Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.

18/03/2026, 13:26

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La BnF s’allie au Conseil d’État pour numériser le droit

Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.

18/03/2026, 13:23

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Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?

18/03/2026, 12:02

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Romantasy : une juge américaine enterre le procès visant la série Crave

Dans les coulisses de la romantasy, il y avait des vampires, des internats, des passions sombres et soudain, un greffe fédéral noyé sous les manuscrits. À New York, une juge a plongé dans 6000 pages de lecture pour répondre à une question que l’édition redoute autant qu’elle l’exploite : quand tous les livres jurent qu’ils sont uniques, que reste-t-il, au juste, d’une originalité digne d’être protégée ?

18/03/2026, 10:11

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Villa Arson : Bénédicte Alliot nommée présidente du conseil d'administration

Institution nationale dédiée à l’art contemporain installée à Nice, la Villa Arson réunit un centre d’art, une école supérieure d’art, une résidence d’artistes, une bibliothèque spécialisée ainsi qu'une maison d'édition. Son conseil d'administration est désormais présidé par Bénédicte Alliot, sur décision de la ministre de la Culture.

18/03/2026, 10:03

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Len Deighton, maître du roman d’espionnage britannique, est mort

L’écrivain britannique Len Deighton, figure majeure du roman d’espionnage de la seconde moitié du XXe siècle, est mort le 15 mars 2026 à l’âge de 97 ans. Auteur prolifique, également illustrateur et historien, il laisse derrière lui une œuvre marquante, située à la croisée du réalisme documentaire et de la fiction politique.

17/03/2026, 18:18

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Utah : l’autrice d’un livre sur le deuil reconnue coupable du meurtre de son mari

L’époque adore transformer la douleur en récit vendable, en confidence publique, en objet de consolation prêt à circuler. Puis un tribunal surgit et rouvre la plaie avec la froideur des pièces à conviction. L’affaire Kouri Richins n’a pas seulement aimanté l’Amérique par son étrangeté criminelle : elle met à nu une industrie de l’émotion où le chagrin s’expose, se raconte, puis se fracasse contre le réel.

17/03/2026, 18:15

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Capitale du livre 2027 : Medellín distinguée pour son réseau

Medellín a été désignée Capitale mondiale du livre 2027 par l’UNESCO. L’organisation distingue une politique de long terme en faveur de la lecture, appuyée sur un réseau dense de bibliothèques et de librairies et sur des programmes visant l’inclusion sociale.

17/03/2026, 18:10

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Mort de Majuro Kaname, auteur d'I Love You so I Kill You

Le mangaka Majuro Kaname est décédé en février 2026. L’annonce, faite mardi par le Gekkan Shônen Magazine, précise qu’il travaillait sur la série Doku wo Kurawaba Sakura made, interrompue au chapitre 13. 

17/03/2026, 16:49

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Guerre au Moyen-Orient : le livre comme soutien aux enfants

Dans un Moyen-Orient plongé dans une nouvelle phase d’escalade depuis fin février 2026, les enfants paient un tribut particulièrement lourd. Plus de 1100 ont été tués ou blessés en moins de deux semaines, tandis que des millions sont déplacés et privés d’école. Face à cette réalité, dans laquelle les droits fondamentaux sont bafoués, l’International Board on Books for Young People (IBBY) mobilise le livre comme outil de soutien à travers une initiative de kits créatifs au Liban.

17/03/2026, 15:25

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Résidences artistiques : l'Institut français lance des appels à candidatures

Le réseau culturel français à l’étranger lance 18 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création, de la Colombie à la Corée du Sud. Parmi ces propositions, certaines s'adressent plus particulièrement aux auteurs de l'écrit.

17/03/2026, 13:51

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En Biélorussie, le pouvoir maintient la pression sur les écrivains

Le pays ne figure plus au premier rang des préoccupations médiatiques, mais la Biélorussie reste néanmoins une dictature au sein de l'Europe. Alexandre Loukachenko, à sa tête depuis plus de 30 ans, s'applique à faire taire toutes les voix contestataires. L'une des stratégies consiste à considérer comme « extrémiste » toute organisation dissidente, et le Centre PEN national en a fait les frais il y a quelques semaines.

17/03/2026, 12:03

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Elle avait appris au monde à trier avant de mourir : Margareta Magnusson s’éteint

L’autrice et artiste suédoise Margareta Magnusson, connue pour avoir popularisé le « nettoyage de la mort » (döstädning), est décédée le 12 mars dernier, à Göteborg, à l'âge de 91 ans.

17/03/2026, 11:20

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Chine : comment Pékin utilise ses livres pour étendre son soft power dans 33 pays

Le livre voyage léger, dit-on. Pas cette fois. Derrière les couvertures, les vitrines du Nouvel An au Cheval de Feu et les pinceaux offerts en supplément, Pékin pousse une machine parfaitement huilée : maisons d’État, export culturel, foires internationales, récit national calibré. La Chine ne vend pas seulement des ouvrages à l’étranger ; elle met en rayon une image d’elle-même, polie, cadrée, traduite, et surtout très consciente de ce qu’elle veut faire lire du pays.

16/03/2026, 18:00

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La justice annule l’amende record infligée à Amazon au Luxembourg

La Cour administrative du Luxembourg a annulé, le 12 mars 2026, la décision de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) qui avait infligé en 2021 une amende de 746 millions d’euros à Amazon Europe Core dans un dossier lié à ses pratiques de publicité comportementale en ligne. La juridiction estime que l’autorité de contrôle n’avait pas mené certaines analyses juridiques nécessaires avant de prononcer la sanction. Le dossier est renvoyé à la CNPD, qui devra réexaminer l’affaire.

16/03/2026, 16:30

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Ardèche : la librairie itinérante La Semeuse de Mots en bonne voie

Partie pour sillonner les routes du département de l'Ardèche, la librairie itinérante généraliste La Semeuse de Mots prépare son expédition. Axelle Salesse aménage un camion, afin d'en faire le colporteur idéal pour environ 1500 références et desservir une douzaine de communes. Le départ est prévu pour dans quelques semaines...

16/03/2026, 16:21

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Pourquoi compter les entrées dans les bibliothèques ?

Le ministère de la Culture annonce une nouvelle session de comptage des entrées en bibliothèques, après un premier essai en novembre 2025. L'objectif affiché reste l'obtention de données plus solides, afin d'améliorer le suivi des politiques publiques, mais aussi valoriser le rôle social et l'attractivité des établissements.

16/03/2026, 14:40

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Jean-Marie Gleize, figure de la “postpoésie”, est mort

Le poète et essayiste Jean-Marie Gleize est mort le 12 mars 2026 à Volx, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’âge de 79 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, théoricien d’une écriture qu’il nommait « littérale » et animateur de la revue Nioques, il aura marqué plusieurs décennies de réflexion sur les formes poétiques et leurs limites.

16/03/2026, 12:34

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Philippe Barbat nommé président de la commission consultative des trésors nationaux

Le conseiller d'État Philippe Barbat, chargé depuis 2022 de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, a été nommé président de la commission consultative des trésors nationaux. Cette dernière examine notamment les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels considérés comme des trésors nationaux.

16/03/2026, 11:50

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Le linguiste Olivier Soutet élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.

16/03/2026, 10:56

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Marché du livre 2025 : l’Europe recule, Inde et Brésil accélèrent

Dans les allées bien cirées de la London Book Fair, le livre mondial avance avec deux jambes inégales. L’une traîne en Europe, lestée par la fatigue des vieux marchés ; l’autre file vers l’Inde, le Brésil ou le Mexique, là où la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques bousculent les hiérarchies. Le décor sent moins la crise terminale que le déplacement du centre de gravité éditorial, commercial et symbolique, sous les néons du salon.

16/03/2026, 10:54

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Décès de Jürgen Habermas : disparaît un géant de la pensée européenne

On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.

14/03/2026, 20:07

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États-Unis : pourquoi les livres pour adolescents disparaissent de certaines bibliothèques

Aux États-Unis, les bibliothèques sont devenues un champ de bataille culturel. Les disputes autour de quelques titres controversés débordent désormais les étagères : elles redessinent les collections, les budgets et même les métiers. Au cœur de cette secousse, un public fragile : les adolescents. Entre politiques locales, pressions militantes et prudence institutionnelle, les rayons qui leur étaient dédiés s’effacent parfois en silence.

14/03/2026, 09:53

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Comics : le fondateur de Dark Horse, bastion de l'indépendance, est évincé

Dans les industries culturelles, les anniversaires servent parfois de couperet. On souffle les bougies d’une maison, puis l’actionnaire change la serrure. Chez Dark Horse, la sortie de Mike Richardson ne relève pas seulement d’un jeu de chaises musicales : elle révèle un monde où l’imaginaire circule sous surveillance, où le mot création s’efface derrière celui de franchise, et où chaque fondateur découvre, un jour, que sa propre œuvre a changé de propriétaire. 

14/03/2026, 09:19

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À Forbach, l'ouverture potentielle de Cultura devient un sujet de campagne

Des commerces de Forbach, en Moselle, dont la Librairie-Pâtisserie Autonome, ouverte en 2025, s'inquiètent de l'implantation prochaine de l'enseigne Cultura et des conséquences pour leurs chiffres d'affaires. Plusieurs candidats aux élections municipales ont réagi, tandis que le maire sortant, Alexandre Cassaro, investi par le parti Les Républicains, se réjouit de l'arrivée de l'enseigne.

13/03/2026, 16:18

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Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“

Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.

13/03/2026, 13:45

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Un an après sa scission, Vivendi affiche un résultat en hausse

Le groupe Vivendi a fait état, ce jeudi 12 mars, d'un chiffre d'affaires en progression de 4,3 %, pour atteindre 307 millions €, pour un résultat net de 20 millions €. L'entité a par ailleurs considérablement réduit sa dette, qui s'élève à 1,5 milliard €, contre 2,6 milliards € un an plus tôt.

13/03/2026, 11:27

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