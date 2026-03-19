Insomnie, mensonges et solitude : le roman qui trouble profondément

Dès les premières pages, Martina Hefter installe une tension sourde, presque physique, où le corps et l’esprit vacillent dans une fatigue sans repos. « Cela faisait déjà un moment qu’elle ne dormait plus. Et lorsqu’elle dormait, elle rêvait de choses insignifiantes : des centaines de petits chiens envahissaient son appartement et jappaient furieusement. » L’insomnie ne relève pas ici d’un simple motif narratif : elle structure la perception du monde, fragmente la conscience, altère les liens.

Junon, au centre du récit, vit dans un espace domestique saturé de signes faibles : un plafond, un lit médicalisé, des messages numériques. Le texte insiste sur cette coexistence du trivial et du vertige. « Parfois Junon entendait le ronron du moteur du lit médicalisé dans la chambre de Jupiter ; elle savait alors qu’il était encore éveillé et qu’il réglait la tête de lit. Il entendait sûrement quand elle allait aux toilettes ou dans la cuisine pour prendre un verre d’eau. »

La relation avec Jupiter, malade, repose sur une interdépendance silencieuse, où l’attention remplace la parole.

Le roman bascule lorsque les interactions numériques prennent le relais du réel. Junon répond à des love-scammers, d’abord par jeu, puis comme une forme d’exutoire. « En vrai, ça ne va pas bien du tout. Je suis à la montagne en ce moment. » Ce glissement du mensonge vers une vérité fragmentaire constitue l’un des ressorts les plus précis du texte : le langage devient un espace instable, où fiction et aveu cohabitent sans hiérarchie.

La figure de Benu, interlocuteur ambigu, introduit une autre dimension : celle d’un monde éloigné, socialement et géographiquement. « Le nord est dangereux. Personne n’y va. » Par cette phrase minimale, le roman ouvre une brèche : derrière l’arnaque numérique, une réalité matérielle, violente, s’impose. Hefter ne moralise pas : elle juxtapose les conditions d’existence, laissant apparaître une asymétrie radicale.

La narration progresse ainsi par blocs, scènes brèves, fragments de pensée. L’écriture privilégie l’accumulation plutôt que la démonstration. Les gestes du quotidien deviennent révélateurs d’un déséquilibre plus profond.

« Elle avait oublié la lettre, ce n’était pas la première fois. Junon passa dans la cuisine et se dirigea vers le réfrigérateur où devaient être rangées les seringues de Copaxone. » L’oubli, ici, engage immédiatement une conséquence vitale : le soin, la dépendance, la responsabilité.

Ce rapport au réel se double d’une conscience aiguë de sa propre position. Junon observe sa vie comme un inventaire presque clinique. « Junon n’arrive plus à dormir. Junon ne retournera plus jamais à la montagne et à la mer avec Jupiter. » La répétition du prénom produit un effet de distanciation : le personnage se regarde vivre, sans parvenir à modifier le cours des choses.

Le roman trouve sa force dans cette tension constante entre lucidité et inertie. Les interactions entre les personnages restent fragmentaires, souvent décalées, mais toujours chargées d’une intensité sourde. L’espace numérique agit comme un révélateur : il permet la parole, tout en accentuant l’isolement.

Quelques limites apparaissent toutefois. La fragmentation, efficace dans la première moitié, tend parfois à diluer la progression narrative. Certains échanges numériques se répètent dans leur mécanique, au risque d’émousser leur impact. Mais ces réserves n’altèrent pas la cohérence d’ensemble : Hefter construit un texte précis, rigoureux, qui explore sans détour la fatigue, le mensonge et la dépendance.

À paraître le 8 avril.

Par Lucy L.

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