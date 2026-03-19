Ken Jaworowski dissèque les secrets de l’Amérique dans Small Town Sins

Dans cette Amérique de bourgade rongée par la culpabilité, Ken Jaworowski n’installe pas un simple décor noir : il ouvre une plaie. Dès l’attaque, Nathan parle comme un homme qui sait que sa vie s’est nouée trop tôt, autour d’un geste irréparable.

« L’essentiel de ma vie s’est joué un soir d’été, l’année de mes dix-sept ans. Tout part de là, comme dans ce jeu d’enfant où l’on doit relier les points entre eux : on commence ici, on trace un trait, puis un autre, puis un autre. Tôt ou tard, une image apparaît. » Tout le livre tient dans cette promesse : relier des existences abîmées jusqu’à faire surgir une figure commune, celle d’une communauté malade de ses silences.

Le roman suit d’abord Nathan, adolescent d’une famille pieuse de Locksburg, happé par LeeLee, une fille magnétique, puis broyé par une chaîne de décisions prises dans la peur. Le récit ne cherche pas l’excuse : il observe comment un égarement intime devient une faute morale, puis une manière de vivre. « Certaines personnes fuient leur honte. D’autres, comme moi, s’en rapprochent, tentent de l’étouffer. » Cette ligne affiche la couleur : pas de grands discours, pas de psychologie démonstrative, mais une progression au plus près de l’enlisement.

La grande force de Jaworowski tient à sa construction chorale. Nathan n’occupe pas seul le centre : Callie, infirmière caustique marquée par une malformation faciale, et Andy, ancien toxicomane, élargissent la perspective. Chacun apporte sa langue, son rythme, sa manière d’encaisser le réel.

Chez Callie, l’ironie sert de blindage, mais le texte glisse vite vers une vérité plus nue : « Vivre avec un défigurement est une chose qu’on ne peut pas oublier. Il est là tous les matins quand vous vous regardez dans la glace de votre salle de bains, dès que vous touchez votre visage, dans chaque coup d’œil d’un inconnu qui veut vous regarder sans être vu. »

Chez Andy, le roman retrouve une brutalité presque tendre : « Kate a arrêté l’héroïne le jour où on a appris qu’elle était enceinte. J’ai dit que j’arrêterais avec elle, puis j’ai attendu qu’on se plante. »

Cette polyphonie n’a rien d’un exercice de style. Elle permet au contraire de faire circuler les mêmes hantises d’un personnage à l’autre : la honte, la dette, la fatigue, le besoin d’être vu autrement. Les interactions comptent ici autant que les trajectoires individuelles. Nathan et Paula forment un couple usé par une absence qui dévore l’espace domestique ; Callie, derrière son mordant, mesure à quel point le regard social mutile ; Andy avance dans un mélange de fidélité et de colère. Tous vivent dans le même climat de pression sourde, comme si la ville regardait par-dessus leur épaule.

Le livre excelle aussi à montrer ce que la petite ville fait aux corps et aux consciences. L’absence d’enfant, le regard des autres, l’usure des couples, l’impression d’avoir raté sa propre sortie : tout devient matière à suffocation.

Nathan formule cela sans détour : « Quand vous n’avez pas d’enfants, tout est fait pour vous le rappeler, surtout dans une petite ville. C’est peut-être différent ailleurs, mais par ici on valorise les grandes familles, et les couples sans enfants passent pour bizarres. » Locksburg agit alors comme un révélateur cruel : personne n’y échappe à soi-même.

La narration avance avec une remarquable sûreté. Les bascules de point de vue créent une tension continue, sans effet mécanique. Jaworowski sait lancer une scène, la tendre, puis la casser net. « Je n’ai pas réfléchi. J’ai agi. » Ces deux phrases résument un art du déclenchement : chez lui, le drame naît moins du spectaculaire que de l’instant où la pensée cède. Son écriture possède en outre une matière très physique : odeurs d’hôpital, maisons en ruine, corps fatigués, chairs humiliées, tout imprime.

Tout n’est pas d’une égale finesse. Certains portraits secondaires frôlent parfois le trait appuyé, et le sarcasme de Callie, très efficace d’abord, insiste un peu avant de trouver sa pleine densité. On peut aussi juger que quelques raccords entre les fils narratifs exhibent un peu trop leur fonction. Mais ces réserves pèsent peu face à l’ampleur du roman.

Small Town Sins impose une voix ferme, charnue, sans coquetterie, capable de faire tenir ensemble la misère sociale, la faute, l’amour et la pitié. Ce qui frappe, au bout de ces pages, c’est moins la noirceur que la justesse avec laquelle est traqué ce que les êtres cachent, endurent et transmettent.

La visite plus ou moins touristique débutera ce 3 avril.

Par Lucy L.

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