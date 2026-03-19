Une histoire d’amour… mais particulière

Sarah Bio referme tout juste ce roman dont la brièveté ne laisse en rien présager l'intensité. Nous n’avons rien à envier au reste du monde, de Nicolas Gaudemet, s’impose d’emblée comme une lecture tendue, presque inconfortable. Un texte bref, mais que traverse une violence sourde, persistante.

Le roman raconte l’histoire de Yoon Gi et Mi Ran. Le livre entraîne le lecteur en Corée du Nord, loin des images figées. D’emblée, le cadre est posé : « Chaque geste, chaque parole, chaque relation peut être surveillée. » Et pourtant, au cœur de cet univers verrouillé, une rencontre. Celle de deux adolescents que tout oppose.

Un entretien à découvrir dans le podcast de notre dernière émission, Paroles de libraires :

L’histoire a quelque chose de classique : deux jeunes gens issus de milieux différents. Mais ici, la mécanique sociale se double d’un contrôle politique omniprésent. Lui est fils d’une marchande modeste. Elle, fille d’un cadre du parti, promise à une union arrangée. « Leur union est donc sur le papier impossible », résume Sarah. Et c’est précisément dans cet interstice, fragile, dangereux, que naît le récit.

Mais peut-on parler d’une simple histoire d’amour ? La libraire nuance. « C’est effectivement une histoire d’amour… mais une histoire d’amour particulière ». Rien de lyrique, rien de doux au sens attendu. Les regards se croisent lors d’une exécution publique, scène inaugurale qui imprime sa marque au roman. « L’histoire d’amour qu’on va suivre, elle n’est pas normale. Elle ne peut pas l’être en Corée du Nord ».

Ce qui frappe, au fil des pages, c’est moins la romance que le cadre qui la contraint. Les sentiments eux-mêmes deviennent suspects. Aimer, ici, n’est pas un droit. C’est une transgression.

Sarah insiste sur ce décalage radical avec les représentations occidentales. « La manière dont l’amour est envisagé en Corée du Nord, c’est diamétralement opposé à nos conceptions. » Les relations sont encadrées, souvent arrangées. L’affection n’est pas un préalable au couple. Et pour ces deux adolescents, il n’existe même pas de modèle amoureux auquel se référer.

Le roman déploie ainsi une autre cartographie du sentiment, où l’intime est façonné, surveillé, parfois confisqué.

Pour autant, Nicolas Gaudemet ne cède ni au sensationnalisme ni au pathos. C’était la crainte initiale de la libraire. « Est-ce qu’on ne va pas tomber dans un regard trop occidental ? ». Or, dit-elle, le texte trouve une forme de justesse. Une sobriété, presque. Le quotidien de Yoon Gi, l’école, la propagande, la pauvreté, la violence symbolique et physique, construit une toile de fond crédible, sans surenchère.

On découvre un enfant dont les rêves sont déjà traversés par la propagande. Brûler l’ennemi, glorifier le dirigeant, accepter la dureté comme norme. Une vie où la radio d’État rythme les matins, où les cours enseignent des contre-vérités, où la surveillance est intériorisée dès l’enfance.

Dans ce contexte, le titre résonne autrement. « Nous n’avons rien à envier au reste du monde. » Une phrase répétée, martelée, imposée. « C’est une phrase qu’on leur sermonne dès la plus grande enfance », souligne Sarah. D’abord acceptée comme une évidence, elle glisse peu à peu vers l’ironie.

CHRONIQUE – Nous n'avons rien à envier au reste du monde

Car c’est aussi cela que raconte le roman, une prise de conscience lente, presque imperceptible. Les personnages ne rêvent pas d’évasion, pas au début. Ils veulent vivre leur amour là où ils sont, dans ce pays qu’ils croient être le meilleur. Puis quelque chose se fissure.

Et le slogan, à force d’être répété, finit par révéler ce qu’il dissimule.

Crédits photo : Sarah Bio

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Par Inès Lefoulon

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