Bernhard Schlink : Ce qui reste une fois qu’on disparaît

Déjà, partager cette information aux personnes qui comptent. Ulla, son épouse, bien plus jeune que lui, et David, leur garçon de six ans. Un moment de déchirure, de douleur. Après tout, comment pourrait-il en être autrement ? Qui ne s'effondrerait pas en apprenant qu’une personne aimée allait bientôt s'éteindre, sans que rien ne puisse être fait pour y remédier ?

Si Martin avait déjà, passivement, envisagé que la mort serait bientôt un sujet concret pour lui au fil des années, jamais il n’avait jamais imaginé devoir faire face à la fin de son existence de manière aussi évidente. Chaque jour devient un trésor, une victoire face à l'inéluctable.

Une fois le choc passé, la réalité qu’implique cette nouvelle : que faire du temps qu’il reste ? Et, plus concrètement, comme laisser une trace, un morceau de lui qui continuerait d’exister bien après sa mort ? Si Ulla demande à son mari qu’il filme une vidéo pour leur fils, un acte inspiré d’un film qui lui revient en mémoire, Martin n’est pas à l’aise avec cette idée. La technologie n’est pas son fort. Mais l’écriture, voici un sujet qu’il maîtrise.

Alors, un jour qu’il est seul à la maison et en mesure de sortir du lit, il décide de s’installer à son bureau et laisse libre court à ses pensées et ses émotions. Là, sur le papier, il s’interroge. Dresser le bilan de sa vie, à quoi bon ? Il a vécu, tout simplement. Il n’en tire pas de leçons particulières, ne traîne pas une montagne de regrets. Non, le plus important, il le sait, c’est ce qu’il va laisser à son fils.

Un garçon qui ne grandira pas avec son père. Qui ne pourra pas apprendre à se raser, à s’habiller, à avancer avec la certitude d’être soutenu par l’amour inconditionnel de son père. Voilà pourquoi Martin écrit.

C’est là, par l’écriture, en donnant à un constat, à une pensée, une forme, une cohérence et une beauté, qu’il s’était trouvé, qu’il s’était réfugié. C’était une fuite devant la vie, une façon de se distraire de la vie, et maintenant de se distraire de la mort. Même en s’adressant à David, il avait écrit pour lui-même

Bernhard Schlink signe un roman tout en douceur. Chaque chapitre propose une nouvelle réflexion, une pause tout en sobriété. Notre narrateur n’est pas un homme submergé par ses émotions ; au contraire, il se positionne parfois en observateur de son propre destin.

Au cœur de sa réflexion, le sujet de la transmission. Par amour, autant pour sa femme que pour son fils, il tombe parfois dans la praticité de la chose : devrait-il faire un peu de rangement, pour leur éviter ce travail ardu ? N’est-ce pas ce qu’on fait, quand on sait que la mort est à la porte ? Que faire pour préparer la suite, ce moment à partir duquel les personnes qu’on aiment continueront sans nous ? Avec Ce qui reste, on suit un homme qui accepte qu’une vie après lui, sans lui est à venir.

Il ne connaîtrait pas son fils indépendant, cela le rendit triste, tout le rendit brusquement triste, cette journée parfaite, le miracle des floraisons blanches, le bleu du ciel, David qui découpait minutieusement une pomme avec son couteau de poche, si près de lui et en même temps si loin.

Par Valentine Costantini

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