Prix Sheikh Zayed : pourquoi la 20e édition marque un tournant

Vingt ans, dans l’économie symbolique d’un prix, cela ne relève plus de la promesse, mais de l’installation. Le Sheikh Zayed Book Award entre dans cette zone rare où une récompense cesse d’être un simple palmarès pour devenir un instrument de circulation culturelle. Fondé en 2006, ce prix consacré à la littérature et à la culture arabes revendique désormais 136 lauréats issus de 26 pays.

À cela s’ajoute un levier plus concret, souvent décisif dans la vie réelle des livres : depuis 2018, son programme de soutien à la traduction a financé 48 titres vers 12 langues. Autrement dit, la célébration du vingtième anniversaire ne se réduit pas à un chiffre rond ; elle mesure une stratégie de visibilité internationale.

La 20e édition, celle de 2025-2026, confirme ce changement d’échelle. Le prix, organisé par l’Abu Dhabi Arabic Language Centre sous l’égide du Department of Culture and Tourism — Abu Dhabi, couvre aujourd’hui dix catégories, de la littérature à la traduction, de l’édition et technologie à la personnalité culturelle de l’année, en passant par la littérature pour la jeunesse, la critique, ou encore l’édition des manuscrits arabes, catégorie ajoutée en 2023.

Le dispositif financier reste à la hauteur de cette ambition : 750.000 dirhams des Émirats arabes unis pour les lauréats, et 1 million de dirhams pour la personnalité culturelle de l’année.

Mais un prix ne vaut que par l’état du champ qu’il révèle. De ce point de vue, la sélection 2026 raconte un espace arabe en mouvement, traversé par le roman, l’essai, la philologie, la traduction et l’édition numérique. Le 18 février 2026, le Sheikh Zayed Book Award a dévoilé les listes courtes de sa 20e édition. Elles couvrent notamment les catégories Littérature, Jeune auteur, Traduction, Critique littéraire et artistique, Culture arabe dans d’autres langues, Manuscrits, encyclopédies et lexiques, ainsi qu’Édition et technologie.

Le jury a en revanche décidé de ne retenir aucun finaliste dans les sections Littérature de jeunesse et Contribution au développement des nations : décision sévère, mais révélatrice d’un prix qui préfère l’absence de couronnement à l’abaissement du seuil d’exigence.

Les chiffres d’inscription disent eux aussi quelque chose de la place acquise par cette distinction. Pour cette 20e édition, l’organisation a reçu plus de 4.000 candidatures venues de 74 pays, dont 21 pays arabes et 53 non arabes, avec une première participation du Chili, de l’Islande et du Luxembourg. Ce n’est plus seulement un prix du monde arabe : c’est un prix arabe qui travaille sa centralité mondiale, en attirant autour de lui des éditeurs, des chercheurs, des traducteurs et des institutions que tout ne condamnait pas, au départ, à se retrouver sous la même bannière.

La liste courte en littérature réunit l’Égyptien Ashraf Elashmawy, l’Irakien Nizar Abdulsattar et la Saoudienne Badriah Albeshr. Celle du jeune auteur retient le Marocain Mustapha Rajouane, le Jordanien Omar Zakaria et la Palestinienne Alaa Alqatrawi.

La traduction, elle, demeure l’un des postes d’observation les plus éloquents : on y croise aussi bien Abou Mansour al-Tha’alibi traduit vers l’anglais que Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca traduits vers l’arabe, ou encore Abou Nouwas rendu accessible au lectorat anglophone. Ce faisceau de langues, d’époques et de disciplines donne la mesure d’un prix qui ne sanctifie pas un patrimoine figé, mais organise des passages.

C’est sans doute là que réside sa force la plus politique. Juergen Boos, président de la Foire du livre de Francfort et membre du comité scientifique du prix, résume cette ambition en affirmant que le Sheikh Zayed Book Award « aide à mieux faire connaître des penseurs majeurs et leurs œuvres sur la scène culturelle arabe ».

L’écrivaine égyptienne Reem Bassiouney, lauréate 2024 puis membre du comité scientifique, y voit pour sa part « une occasion de faire le point sur mon projet d’écriture, d’avancer vers de nouveaux horizons et d’ouvrir de nouvelles portes à mon travail créatif ». Sous les formules convenues affleure pourtant une réalité plus rugueuse : sans médiation, sans traduction, sans circulation éditoriale, les œuvres demeurent provinciales, même quand elles sont grandes.

Le vingtième anniversaire sera prolongé par un programme international d’événements, tandis que la remise des prix doit s’inscrire dans le calendrier 2026 de la Foire internationale du livre d’Abou Dhabi. Un anniversaire, au fond, n’a d’intérêt que s’il évite l’autocélébration. Celui-ci semble vouloir rappeler une évidence que l’industrie du livre oublie souvent : la valeur d’un prix se mesure moins à son prestige qu’à sa capacité à déplacer les livres, les lecteurs et les imaginaires d’une langue à l’autre.

Crédits photo : Abu Dhabi International Book Fair

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com