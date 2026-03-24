Prix Sheikh Zayed : pourquoi la 20e édition marque un tournant

Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
Le 24/03/2026 à 09:00 par Nicolas Gary
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24/03/2026 à 09:00
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Vingt ans, dans l’économie symbolique d’un prix, cela ne relève plus de la promesse, mais de l’installation. Le Sheikh Zayed Book Award entre dans cette zone rare où une récompense cesse d’être un simple palmarès pour devenir un instrument de circulation culturelle. Fondé en 2006, ce prix consacré à la littérature et à la culture arabes revendique désormais 136 lauréats issus de 26 pays.
À cela s’ajoute un levier plus concret, souvent décisif dans la vie réelle des livres : depuis 2018, son programme de soutien à la traduction a financé 48 titres vers 12 langues. Autrement dit, la célébration du vingtième anniversaire ne se réduit pas à un chiffre rond ; elle mesure une stratégie de visibilité internationale.
La 20e édition, celle de 2025-2026, confirme ce changement d’échelle. Le prix, organisé par l’Abu Dhabi Arabic Language Centre sous l’égide du Department of Culture and Tourism — Abu Dhabi, couvre aujourd’hui dix catégories, de la littérature à la traduction, de l’édition et technologie à la personnalité culturelle de l’année, en passant par la littérature pour la jeunesse, la critique, ou encore l’édition des manuscrits arabes, catégorie ajoutée en 2023.
Le dispositif financier reste à la hauteur de cette ambition : 750.000 dirhams des Émirats arabes unis pour les lauréats, et 1 million de dirhams pour la personnalité culturelle de l’année.
Mais un prix ne vaut que par l’état du champ qu’il révèle. De ce point de vue, la sélection 2026 raconte un espace arabe en mouvement, traversé par le roman, l’essai, la philologie, la traduction et l’édition numérique. Le 18 février 2026, le Sheikh Zayed Book Award a dévoilé les listes courtes de sa 20e édition. Elles couvrent notamment les catégories Littérature, Jeune auteur, Traduction, Critique littéraire et artistique, Culture arabe dans d’autres langues, Manuscrits, encyclopédies et lexiques, ainsi qu’Édition et technologie.
Le jury a en revanche décidé de ne retenir aucun finaliste dans les sections Littérature de jeunesse et Contribution au développement des nations : décision sévère, mais révélatrice d’un prix qui préfère l’absence de couronnement à l’abaissement du seuil d’exigence.
Les chiffres d’inscription disent eux aussi quelque chose de la place acquise par cette distinction. Pour cette 20e édition, l’organisation a reçu plus de 4.000 candidatures venues de 74 pays, dont 21 pays arabes et 53 non arabes, avec une première participation du Chili, de l’Islande et du Luxembourg. Ce n’est plus seulement un prix du monde arabe : c’est un prix arabe qui travaille sa centralité mondiale, en attirant autour de lui des éditeurs, des chercheurs, des traducteurs et des institutions que tout ne condamnait pas, au départ, à se retrouver sous la même bannière.
La liste courte en littérature réunit l’Égyptien Ashraf Elashmawy, l’Irakien Nizar Abdulsattar et la Saoudienne Badriah Albeshr. Celle du jeune auteur retient le Marocain Mustapha Rajouane, le Jordanien Omar Zakaria et la Palestinienne Alaa Alqatrawi.
La traduction, elle, demeure l’un des postes d’observation les plus éloquents : on y croise aussi bien Abou Mansour al-Tha’alibi traduit vers l’anglais que Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca traduits vers l’arabe, ou encore Abou Nouwas rendu accessible au lectorat anglophone. Ce faisceau de langues, d’époques et de disciplines donne la mesure d’un prix qui ne sanctifie pas un patrimoine figé, mais organise des passages.
C’est sans doute là que réside sa force la plus politique. Juergen Boos, président de la Foire du livre de Francfort et membre du comité scientifique du prix, résume cette ambition en affirmant que le Sheikh Zayed Book Award « aide à mieux faire connaître des penseurs majeurs et leurs œuvres sur la scène culturelle arabe ».
L’écrivaine égyptienne Reem Bassiouney, lauréate 2024 puis membre du comité scientifique, y voit pour sa part « une occasion de faire le point sur mon projet d’écriture, d’avancer vers de nouveaux horizons et d’ouvrir de nouvelles portes à mon travail créatif ». Sous les formules convenues affleure pourtant une réalité plus rugueuse : sans médiation, sans traduction, sans circulation éditoriale, les œuvres demeurent provinciales, même quand elles sont grandes.
Le vingtième anniversaire sera prolongé par un programme international d’événements, tandis que la remise des prix doit s’inscrire dans le calendrier 2026 de la Foire internationale du livre d’Abou Dhabi. Un anniversaire, au fond, n’a d’intérêt que s’il évite l’autocélébration. Celui-ci semble vouloir rappeler une évidence que l’industrie du livre oublie souvent : la valeur d’un prix se mesure moins à son prestige qu’à sa capacité à déplacer les livres, les lecteurs et les imaginaires d’une langue à l’autre.
Crédits photo : Abu Dhabi International Book Fair
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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L’enquête ouverte après la perquisition de la librairie féministe Violette and Co, à Paris, pour « importation de publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux pour elle en raison de son caractère pornographique, illégal ou immoral », a été classée sans suite, ce 17 mars 2026. Aucune infraction n’ayant été retenue, la procédure engagée par le parquet s’arrête sans poursuite. L’intervention policière, vivement contestée, s’inscrivait dans un contexte de tensions récurrentes autour de l’établissement.
18/03/2026, 16:20
Le ministère de la Culture a publié, au Journal officiel du 5 février 2026, un avis de vacance (ou de vacance imminente) pour l’emploi de chef du Service du livre et de la lecture (SLL). Traduction administrative : le fauteuil ne bascule pas encore, mais la succession de Nicolas Georges – en poste depuis le début des années 2010 – s’organise.
18/03/2026, 16:06
Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.
18/03/2026, 13:35
Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.
18/03/2026, 13:26
Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.
18/03/2026, 13:23
La Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) a adopté en janvier 2026 une gouvernance collégiale pour représenter ses 500 maisons membres. Cette réorganisation vise à renforcer leur capacité d’action face aux mutations économiques, numériques et écologiques du secteur du livre, en s’appuyant sur une prise de décision partagée et une stratégie collective à moyen terme.
18/03/2026, 13:00
À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?
18/03/2026, 12:02
La maison d'édition spécialisée dans la littérature jeunesse L'école des loisirs annonce le décès d'un de ses cofondateurs, Jean Delas, survenu le 16 mars 2026 à l’âge de 86 ans. Il avait créé la structure, qui publie notamment les livres de Maurice Sendak, Marie-Aude Murail, Susie Morgenstern ou Beatrice Alemagna, avec Jean Fabre et Arthur Hubschmid, en 1965.
18/03/2026, 11:02
Né en 1946, l’éditeur et agent littéraire Denis Bourgeois est mort à Paris le mardi 17 mars 2026, à l'âge de 80 ans, nous apprend Soizic Molkhou, directrice de la communication et du service de presse de Flammarion, et femme de Denis Bourgeois.
18/03/2026, 10:50
Dans les coulisses de la romantasy, il y avait des vampires, des internats, des passions sombres et soudain, un greffe fédéral noyé sous les manuscrits. À New York, une juge a plongé dans 6000 pages de lecture pour répondre à une question que l’édition redoute autant qu’elle l’exploite : quand tous les livres jurent qu’ils sont uniques, que reste-t-il, au juste, d’une originalité digne d’être protégée ?
18/03/2026, 10:11
Institution nationale dédiée à l’art contemporain installée à Nice, la Villa Arson réunit un centre d’art, une école supérieure d’art, une résidence d’artistes, une bibliothèque spécialisée ainsi qu'une maison d'édition. Son conseil d'administration est désormais présidé par Bénédicte Alliot, sur décision de la ministre de la Culture.
18/03/2026, 10:03
L’écrivain britannique Len Deighton, figure majeure du roman d’espionnage de la seconde moitié du XXe siècle, est mort le 15 mars 2026 à l’âge de 97 ans. Auteur prolifique, également illustrateur et historien, il laisse derrière lui une œuvre marquante, située à la croisée du réalisme documentaire et de la fiction politique.
17/03/2026, 18:18
L’époque adore transformer la douleur en récit vendable, en confidence publique, en objet de consolation prêt à circuler. Puis un tribunal surgit et rouvre la plaie avec la froideur des pièces à conviction. L’affaire Kouri Richins n’a pas seulement aimanté l’Amérique par son étrangeté criminelle : elle met à nu une industrie de l’émotion où le chagrin s’expose, se raconte, puis se fracasse contre le réel.
17/03/2026, 18:15
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