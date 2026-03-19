Pourquoi l’Afrique est devenue le cœur de la francophonie

Entre 2010 et 2025, 92 % de la croissance des francophones provient de l’Afrique, met en évidence le rapport 2026 de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), La langue française dans le monde. L’Afrique subsaharienne à elle seule a gagné près de 61 millions de locuteurs supplémentaires sur la période.

Cette progression s’explique principalement par deux dynamiques complémentaires : la forte croissance démographique et l’extension de la scolarisation en français. À l’inverse, l’Europe et les Amériques ne contribuent qu’à hauteur de 8 % à la croissance globale, une évolution largement liée au vieillissement de leur population. Dans les 396 millions de francophones, 65 % vivent en Afrique.

Une jeunesse francophone déterminante

La dynamique démographique constitue l’un des facteurs clés de l’évolution de la francophonie. En 2025, les moins de 15 ans représentent environ 150 millions de locuteurs francophones, soit 30,6 % de l’ensemble, un poids considérable pour l’avenir de la langue.

Une large part de cette jeunesse, en particulier en Afrique, est scolarisée en français. Mais cette dynamique se heurte à des inégalités structurelles. Le rapport rappelle que 258 millions d’enfants et de jeunes dans le monde ne sont pas scolarisés, avec une situation particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne, région la plus touchée.

Les pays de la Francophonie (90 États et gouvernements) regroupent aujourd’hui environ 1,5 milliard d’habitants. Leur population pourrait atteindre 2 milliards d’ici 2050, puis 2,3 milliards à l’horizon 2070.

Une langue stratégique pour l’économie et l’influence

Au-delà de sa dimension culturelle, le français s’impose comme un outil d’insertion professionnelle et de mobilité. Le rapport souligne que « la maîtrise du français s’avère être l’un des moteurs principaux de l’employabilité des jeunes et de l’innovation économique ».

La langue conserve par ailleurs un poids significatif sur la scène internationale. Elle reste solidement installée dans des domaines clés comme la diplomatie, le droit international, les échanges culturels ainsi que certains milieux scientifiques et académiques. Cette influence s’appuie aussi sur un socle culturel puissant, nourri par la littérature, la pensée, les arts, mais aussi des secteurs comme la gastronomie, la mode ou le cinéma.

Elle est également la deuxième langue la plus apprise dans le monde, avec plus de 170 millions d’apprenants répartis sur les cinq continents, et s’impose comme la troisième langue de l’économie et des affaires.

Présente dans une grande diversité de contextes, la francophonie reste toutefois un espace complexe. Le rapport rappelle que « le terme Francophone […] oscille entre appartenance linguistique, héritage colonial, identité subjective et tensions géopolitiques ».

Le défi du numérique et de l’intelligence artificielle

L’un des enjeux majeurs concerne désormais la place du français dans l’environnement numérique. Le rapport met en garde contre l’idée d’une neutralité technologique, soulignant que « l’illusion d’une technologie “neutre” masque en réalité des choix […] qui influencent profondément nos trajectoires sociales et culturelles ».

Dans cet univers dominé par les grandes plateformes, le français reste en retrait : il ne représente qu’environ 3,5 % des contenus en ligne, loin derrière l’anglais, qui en concentre environ 20 %. Cette domination s’explique notamment par le fait que les débats scientifiques et les productions de connaissances se déroulent majoritairement en anglais.

Les enjeux sont multiples : visibilité du français sur Internet, présence dans les données d’entraînement des intelligences artificielles, et concurrence accrue avec d’autres grandes langues. Face à cela, la francophonie cherche à renforcer la « découvrabilité » des contenus francophones et à défendre un numérique réellement multilingue.

Malgré cette dynamique positive, l’avenir du français reste conditionné à plusieurs équilibres. À l’horizon 2050, la langue pourrait être parlée par 590 millions de personnes, dont neuf locuteurs sur dix vivraient en Afrique. Comme le souligne l’OIF, l’avenir du français ne se jouera plus uniquement depuis Paris, mais dans des villes comme Abidjan, Dakar, Kinshasa ou Montréal.

Le rapport complet est à découvrir ici.

La Francophonie célébrée le 20 mars

Chaque année, le 20 mars - qui renvoie à la création, en 1970 à Niamey au Niger, de l’Agence de coopération culturelle et technique, devenue depuis l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) -, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée à travers le monde, aussi bien dans les pays francophones que dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date donne lieu à de nombreux événements destinés à mettre en valeur la diversité et la vitalité du français.

La Journée internationale de la Francophonie s’inscrit dans un temps plus large : la Semaine de la langue française et de la Francophonie, organisée du 15 au 23 mars. Parmi les temps forts figure la remise des prix du concours scolaire « Dis-moi dix mots », organisée à l’Académie française.

Ce concours invite les participants à produire une création collective et pluridisciplinaire à partir de dix mots choisis en lien avec un thème d’actualité. Après le sport et les Jeux olympiques et paralympiques lors de l’édition précédente, l’accent est mis cette année sur la planète et les enjeux environnementaux. La cérémonie permet également aux lauréats de présenter leur projet à l’oral devant des personnalités issues du monde de la culture et de l’éducation.

Le français mis à l’honneur partout

Partout dans le monde, la francophonie donne lieu à des initiatives variées. Cette édition propose notamment de « prendre la parole » en français à travers des événements organisés sur les cinq continents. En Grèce, l’Institut français a invité plus de 1000 élèves à imaginer le monde de 2050.

À Lisbonne, l’Institut français du Portugal organise la Nuit de la poésie, offrant une scène ouverte aux apprentis poètes pour des lectures à voix haute.

À LIRE - 600 livres francophones gratuits pour lire et progresser en français

Au Canada, la Grande Bibliothèque de Montréal propose, dans le cadre du Mois de la Francophonie, des lectures d’histoires animées par des bibliothécaires venus de plusieurs pays francophones. Les plus jeunes peuvent également explorer des documents anciens pour créer leurs propres « poésie-gribouillis ».

Enfin, au Nigeria, le Centre de langue française d’Uyo prévoit des activités dédiées aux enfants, illustrant la dimension éducative et interculturelle de la francophonie.

Crédits photo : à gauche, le Lycée français de Pondichéry, en Inde (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0) / à droite (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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