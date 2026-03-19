Atlantide, à Nantes, montre que “l'imaginaire ne se limite pas seulement à la Gaule

51 auteurices et artistes attendent le public de Nantes et d'ailleurs, à l'occasion des quelque 80 événements organisés dans les prochains jours par le festival Atlantide, coproduit par Le Lieu Unique et la Cité des Congrès.

La programmation, totalement gratuite, affiche quelques grands temps forts, avec une leçon inaugurale de Laurent Mauvignier, ce vendredi 20 mars, une joute de traduction, le lendemain, ou encore une discussion réunissant Ahmet Altan (Turquie), Jenny Erpenbeck (Allemagne) et Sheena Patel (Royaume-Uni), le dimanche 22 mars. Un prix de littérature jeunesse Bermond-Boquié, organisé par la Bibliothèque municipale de Nantes, sera aussi décerné.

Les auteurs et les nationalités — une vingtaine au total — se croisent tout au long de ce festival qui alterne rencontres, débats et lectures, en prenant soin de rayonner sur un territoire assez large. Si la plupart des événements se déroulent au Lieu Unique, au cœur de Nantes, des librairies indépendantes, médiathèques, maisons de quartier ou encore l'association Libre usine seront aussi investies.

Cette diversité s'étend aux publics auxquels s'adresse Atlantide. Des rencontres scolaires auront lieu ce vendredi 20 mars, avec des élèves du primaire au lycée. Des collégiens en classes de 4e et 3e échangeront ainsi avec l'auteur et chanteur sénégalais Insa Sané sur son livre Try Again (Éditions Thierry Magnier). Cette année, « nous avons tenu à travailler à travailler l'accueil des adolescents et des jeunes adultes », souligne Fleur Richard, secrétaire générale du Lieu Unique, en citant une rencontre avec Coline Pierré (Le silence est à nous, Flammarion jeunesse).

Fleur Richard, secrétaire générale du Lieu Unique (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Pour ceux et celles qui sont empêchés de se rendre à l'événement, ce dernier viendra à eux, avec des propositions au sein du CHU, en EHPAD et dans le centre pénitentiaire de Nantes, précise Axelle Roze, administratrice des productions culturelles pour La Cité des Congrès.

Un moment a même été ménagé pour les professionnels, notamment les auteurs, le vendredi 20 mars, à l'occasion d'une présentation du rôle des organismes de gestion collective à l'heure de l'intelligence artificielle générative.

Indépendance et échos du monde

Festival tourné vers le monde, Atlantide se fera l'écho de temps agités et des vents mauvais qui traversent la planète : « Notre ligne éditoriale est toujours de pouvoir disséquer les maux de la société, et cette période est tellement tumultueuse qu'il nous faudrait au moins 10.000 Atlantide pour essayer de faire le compte-rendu de ce qu'il se passe dans le monde », souligne Alain Mabanckou, directeur artistique.

À ce titre, l'auteur et éditeur israélien Yonatan Sagiv sera absent ce week-end, retenu à l'aéroport pour cause de fermeture de l'espace aérien en Israël, dans un contexte particulièrement conflictuel au Moyen-Orient.

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« Comme d'habitude, nous avons essayé de représenter les quatre coins du monde, de mélanger aussi bien des découvertes que des auteurs déjà connus », ajoute-t-il, en précisant que la boussole n'était pas forcément guidée par l'actualité brûlante ou les rapports de force.

« Nous ne sommes pas un festival militant », explique-t-il, « nous invitons les gens par rapport à la force de leurs créations, à ce qu’elles peuvent apporter au public nantais, français, pour voir que l'imaginaire ne se limite pas seulement à la Gaule et que l'on peut aller voir de l'autre côté, chez Shaka Zulu ou vers l'Amérique du Nord... Moi, je serais frustré s'il n'y avait que des événements pour discuter des événements politiques récents. »

Axelle Roze et Alain Mabanckou (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Il poursuit : « La création est quelque chose dont il faut laisser l'indépendance aux artistes, mais nous retrouvons, à travers leurs livres et la façon dont ils dessinent le monde, parfois la solution aux problèmes auxquels nous faisons face, ou même l'anticipation de ses problèmes. »

Lectures et échanges entre les auteurs forgent parfois des clés de compréhension, déverrouillant les a priori comme les écarts culturels. « Très rarement, je me suis senti à ce point citoyen du monde », a ainsi confié le romancier espagnol Víctor del Árbol à Fleur Richard en guise de conclusion à son passage à Atlantide. « La force du festival, c'est de faire réaliser que ce qui nous paraissait lointain, exotique, barbare, sauvage, était ce qui manquait à notre civilisation pour vivre dans une certaine paix », ajoute le directeur artistique.

Maintenir la qualité

Comme d'autres événements ligériens, Atlantide a subi le contrecoup de la politique d'austérité menée par la région Pays de la Loire, qui visait notamment la culture, la santé et le sport. Depuis l'an dernier, son financement a disparu, menant à une légère baisse du nombre de rencontres. « Nous nous sommes fixé comme objectif de maintenir la qualité de l'offre du festival dans ces conditions, ce qui n'est pas facile », admet Axelle Roze.

Soutenu par la ville de Nantes et le département, mais aussi la Sofia et le Centre national du Livre, Atlantide a également pu compter sur la Fondation Jan Michalski et sur une nouvelle partenaire, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture. L'apport de cette dernière a ainsi permis de conserver le volet de la programmation dédié aux publics scolaires.

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Un point crucial, alors que les pratiques de lecture, d'après plusieurs études récentes, semblent reculer au sein de la population générale, y compris chez les jeunes. Selon Alain Mabanckou, les réseaux sociaux et autres plateformes de diffusion, à l'instar de YouTube, peuvent devenir des alliés « pour parler de la littérature avec consistance, sans tomber dans le côté superficiel de ces réseaux ».

(ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Citant la production de l'écrivain François Bon — sur sa chaine Le tiers livre —, qu'il regarde et apprécie, le directeur artistique d'Atlantide estime qu'une approche « ludique » peut aussi servir la littérature. Il prend pour exemple la propre campagne de communication du festival, articulée autour de « hooks » (des « accroches » ou « slogans ») tirés d'ouvrages d'auteurs invités et destinés à interpeler. « J'apprécie la manière dont la littérature peut s'essayer à de nouvelles formes d'exposition, sans perdre de sa substance », explique-t-il.

La fréquentation d'Atlantide semble en tout cas aller à contre-courant des observations sur ces pratiques de lecture, puisqu'elle « ne fait qu'augmenter chaque année, tout comme les chiffres de vente de la librairie », assure Axelle Roze, « ce qui montre que les gens continuent à lire et à venir au festival pour les découvertes qu'il permet ». L'intérêt pour la littérature n'est pas encore prêt de sombrer.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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