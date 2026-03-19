Cyberattaque : des musées et institutions culturelles perturbés, dont la BnF

Le principal opérateur de billetterie touristique français a été victime, le 2 mars, d’une cyberattaque de type rançongiciel, a indiqué le Centre des monuments nationaux (CMN). Ce type d’attaque consiste à bloquer les systèmes informatiques d’une organisation, parfois en chiffrant les données, afin d’exiger une rançon.

Le CMN précise qu’« à ce stade, aucune exfiltration ou utilisation frauduleuse de données n’a été établie », tout en ajoutant que certaines données pourraient avoir été exposées, notamment des adresses e-mail, historiques d’achats ou informations de compte. Les données bancaires ne seraient pas concernées.

Vivaticket travaille avec de nombreux établissements culturels, monuments et parcs de loisirs. Parmi ses clients figurent notamment le musée du Louvre, le musée d’Orsay, l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel ou encore le parc Astérix. L’ensemble de ces partenaires a été informé de l’incident la semaine dernière, selon Le Parisien.

La BnF touchée

Parmi les établissements impactés figure la Bibliothèque nationale de France. Dans un message adressé à ses usagers, l'institution indique que certaines données liées aux achats en ligne - nom, prénom et adresse électronique - sont potentiellement concernées.

Elle précise toutefois que les données bancaires, gérées par un prestataire distinct, ne sont pas touchées. Les autorités compétentes, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et les services du ministère de la Culture, ont été informées. Actuellement, la réservation et l’achat de titres d’accès n’est toujours pas possible en ligne. L’institution recommande d’acheter les titres d’accès directement sur place.

De nombreux musées et sites culturels ont par ailleurs été affectés par cette attaque. Parmi eux figurent le Louvre-Lens, le musée des Arts et Métiers, le musée Guimet, le musée de la Chasse et de la Nature ou encore plusieurs musées de la ville de Lyon.

Sur leurs sites internet, plusieurs établissements affichent des messages signalant l’indisponibilité de la billetterie en ligne. La billetterie de Louvre-Lens est, par exemple, indisponible. Dans certains cas, les visiteurs sont invités à acheter leurs billets directement aux guichets ou par téléphone.

Une enquête ouverte

Certains établissements ont pu rétablir leur fonctionnement. Le Centre des monuments nationaux indique avoir rouvert ses sites au public dès le 12 mars « en garantissant toute la sécurité nécessaire ». La billetterie du Palais de la Porte Dorée a également été rétablie.

Le musée du Louvre précise de son côté que l’attaque n’a pas directement affecté sa billetterie, mais qu’elle a ralenti certaines interfaces et désactivé des liens, notamment pour des activités spécifiques.

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Les établissements rappellent que les données de paiement ne sont pas concernées. Ils appellent toutefois les usagers à la vigilance face à d’éventuelles tentatives de fraude, en recommandant de ne pas répondre à des messages suspects ni de transmettre d’informations personnelles.

Face à l’ampleur de l’incident, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle a été confiée à la section de lutte contre la cybercriminalité et à l’Unité nationale cyber de la gendarmerie, révèleLibération. L’enquête devra notamment déterminer les modalités de l’attaque et l’ampleur exacte des données susceptibles d’avoir été exposées.

Crédits photo : Christiaan Colen (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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