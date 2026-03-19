Cyberattaque : des musées et institutions culturelles perturbés, dont la BnF

Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
Le 19/03/2026 à 15:11 par Hocine Bouhadjera
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19/03/2026 à 15:11
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Le principal opérateur de billetterie touristique français a été victime, le 2 mars, d’une cyberattaque de type rançongiciel, a indiqué le Centre des monuments nationaux (CMN). Ce type d’attaque consiste à bloquer les systèmes informatiques d’une organisation, parfois en chiffrant les données, afin d’exiger une rançon.
Le CMN précise qu’« à ce stade, aucune exfiltration ou utilisation frauduleuse de données n’a été établie », tout en ajoutant que certaines données pourraient avoir été exposées, notamment des adresses e-mail, historiques d’achats ou informations de compte. Les données bancaires ne seraient pas concernées.
Vivaticket travaille avec de nombreux établissements culturels, monuments et parcs de loisirs. Parmi ses clients figurent notamment le musée du Louvre, le musée d’Orsay, l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel ou encore le parc Astérix. L’ensemble de ces partenaires a été informé de l’incident la semaine dernière, selon Le Parisien.
Parmi les établissements impactés figure la Bibliothèque nationale de France. Dans un message adressé à ses usagers, l'institution indique que certaines données liées aux achats en ligne - nom, prénom et adresse électronique - sont potentiellement concernées.
Elle précise toutefois que les données bancaires, gérées par un prestataire distinct, ne sont pas touchées. Les autorités compétentes, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et les services du ministère de la Culture, ont été informées. Actuellement, la réservation et l’achat de titres d’accès n’est toujours pas possible en ligne. L’institution recommande d’acheter les titres d’accès directement sur place.
De nombreux musées et sites culturels ont par ailleurs été affectés par cette attaque. Parmi eux figurent le Louvre-Lens, le musée des Arts et Métiers, le musée Guimet, le musée de la Chasse et de la Nature ou encore plusieurs musées de la ville de Lyon.
Sur leurs sites internet, plusieurs établissements affichent des messages signalant l’indisponibilité de la billetterie en ligne. La billetterie de Louvre-Lens est, par exemple, indisponible. Dans certains cas, les visiteurs sont invités à acheter leurs billets directement aux guichets ou par téléphone.
Certains établissements ont pu rétablir leur fonctionnement. Le Centre des monuments nationaux indique avoir rouvert ses sites au public dès le 12 mars « en garantissant toute la sécurité nécessaire ». La billetterie du Palais de la Porte Dorée a également été rétablie.
Le musée du Louvre précise de son côté que l’attaque n’a pas directement affecté sa billetterie, mais qu’elle a ralenti certaines interfaces et désactivé des liens, notamment pour des activités spécifiques.
À LIRE - Cyberattaque chez Delcourt : des données personnelles potentiellement exposées
Les établissements rappellent que les données de paiement ne sont pas concernées. Ils appellent toutefois les usagers à la vigilance face à d’éventuelles tentatives de fraude, en recommandant de ne pas répondre à des messages suspects ni de transmettre d’informations personnelles.
Face à l’ampleur de l’incident, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle a été confiée à la section de lutte contre la cybercriminalité et à l’Unité nationale cyber de la gendarmerie, révèleLibération. L’enquête devra notamment déterminer les modalités de l’attaque et l’ampleur exacte des données susceptibles d’avoir été exposées.
Crédits photo : Christiaan Colen (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Microsoft met fin à son dispositif de bibliothèque d’entreprise, à la fois physique et, en partie, numérique, et revoit à la baisse plusieurs abonnements utilisés par ses salariés, au profit de ce que l’entreprise décrit en interne comme une « expérience d’apprentissage dopée à l’IA » (AI-powered learning experience) via un dispositif baptisé « Skilling Hub ».
22/01/2026, 12:26
Spotify, le géant suédois de la musique à la demande, a investi depuis un moment déjà le domaine du livre audio. Au sein de la version 9.1.18.282 de l'application, une ligne de code suggère la présence d'un outil inédit, « Page Match », permettant de commencer la lecture d'un livre audio là où celle d'un ouvrage imprimé s'est arrêtée, en scannant simplement une page.
21/01/2026, 15:18
Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.
20/01/2026, 11:49
Selon une plainte amendée déposée devant la Cour du district nord de Californie, la multinationale Nvidia aurait délibérément cherché à s’approvisionner auprès d’une bibliothèque clandestine de livres piratés pour entraîner ses modèles de langage. On évoque un volume de 500 téraoctets de livres, soit près de 200 millions d'ouvrages...
19/01/2026, 17:42
Top ArticlesAnna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
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