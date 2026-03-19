Après Le roman de Jim, les frères Larrieu adaptent un nouveau livre de Pierric Bailly

Produit par Nord-Ouest Films, le film réunira à l’écran Hafsia Herzi, Arieh Worthalter et Sara Giraudeau. Le tournage est prévu au printemps en Nouvelle-Aquitaine.

L’histoire suit Jeanne, une bergère d’une trentaine d’années installée dans une vallée sauvage des Pyrénées. Sa vie bascule lorsqu’elle apprend que Vickie, une ancienne camarade de lycée, est accusée du meurtre de son voisin. Cherchant à comprendre ce qui s’est réellement passé, Jeanne se retrouve entraînée dans une relation passionnelle inattendue.

Dans La Foudre de Pierric Bailly, le récit est porté par John, berger dans le Haut-Jura. Là où le roman développe une narration introspective, proche de la confession, l’adaptation semble orientée vers un récit plus dramatique et incarné, mettant en avant les tensions relationnelles et la dimension passionnelle.

Avec ce nouveau projet, les frères Larrieu explorent à nouveau un récit mêlant ancrage territorial, tensions intimes et intrigue romanesque, dans la continuité de leur approche du cinéma.

Pierric Bailly est né en 1982 dans le Jura. Il a grandi à La Frasnée, un village situé en pleine forêt. Après de courtes études de cinéma à Montpellier, il exerce différents métiers, notamment dans l’industrie, le bâtiment et la grande distribution, tout en poursuivant son activité d’écriture. Il partage aujourd’hui sa vie entre Lyon et le Jura, des territoires qui nourrissent ses romans.

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La Foudre a été distingué comme meilleur livre de l’année 2023 par le magazine Lire, et s'est écoulé à plus de 60.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat.

Crédits photo : Arnaud et Jean-Marie Larrieu (© Joachim Larrieu / Arte)

Par Hocine Bouhadjera

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