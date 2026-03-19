Les Imaginales 2026 : une 25e édition sous le signe de l’Alter ego

Ce thème, explique Gilles Francescano, s’inscrit dans une réflexion sur l’identité et la relation à l’autre, avec l’ambition d’interroger ce qui nous constitue : « C’est dans ma démarche de toujours vouloir connaître mon prochain, que ce thème est apparu, pour nous éclairer sur qui nous sommes. » L’illustratrice Babayaga Pepperland a été chargée de créer le visuel de cette édition, en écho à cette interrogation.

Un festival ancré dans la ville

Pendant quatre jours, Épinal, surnommée la « Cité des Images », vivra au rythme des tables rondes, dédicaces, expositions et rencontres. Les célèbres Magic Mirrors accueilleront les discussions, tandis que la « bulle du livre » sera dédiée aux séances de signatures. Le parc du Cours, au bord de la Moselle, constituera l’un des principaux lieux du festival, dans un cadre ouvert et accessible.

Les Imaginales proposeront également une programmation nocturne, avec les « Nocturnes des Imaginales », réparties sur plusieurs lieux du centre-ville. Au programme : spectacles de vidéo mapping, concerts, projections, expériences immersives et concours d’artistes émergents.

Soutenir les auteurs de demain

Fidèle à sa vocation de tremplin, le festival renforce en 2026 son engagement envers les nouveaux auteurs avec la création du label « Jeunes Talents des Imaginales ». Ce dispositif vise à accompagner les primo-romanciers, notamment via des rencontres auteurs-éditeurs organisées depuis 2009. Les auteurs sélectionnés seront invités à revenir lors de l’édition suivante après signature de leur contrat.

Le festival poursuit également son action en faveur de la lecture auprès des jeunes publics. Des élèves de toute la région Grand Est participeront aux prix scolaires, dont les remises auront lieu pendant l’événement.

Christopher Bouix, coup de cœur 2026

L’auteur Christopher Bouix est désigné « coup de cœur » de cette édition. Gilles Francescano salue une œuvre d’anticipation marquante, notamment à travers la trilogie Alfie (2022), Tout est sous contrôle (2023) et Le Mensonge suffit (2024), qui explore un futur technologique et déshumanisé.

Christopher Bouix, né en 1982, est l’auteur de romans jeunesse publiés à l’École des Loisirs et chez Gallimard Jeunesse. Sous le pseudonyme Nataël Trapp, il a signé Les 7 vies de Léo Belami, adapté en série par Netflix. Son œuvre pour adultes est publiée au Diable Vauvert. En 2026, il publie Tuez-les tous, un roman aux frontières du fantastique.

« C’est à Épinal que j’ai fait mes plus belles rencontres […] un moment unique dans l’année où l’on peut parler librement d’imaginaire », a partagé l'auteur, particulièrement attaché au festival.

Les Imaginales rassemblent également plus de 40.000 visiteurs, selon les chiffres de l’édition 2025, et proposent près de 80 tables rondes et conférences, six prix dédiés à la fantasy, cinq prix de lecteurs ainsi qu’une dizaine de soirées et événements. Parmi les auteurs invités figurent notamment Gaël Aymon, Lionel Davoust, Victor Dixen, Sara Doke, Estelle Faye, Gabriel Katz, Marie Pavlenko ou encore A.J. Twice.

Crédits illustration : Babayaga Pepperland (Les Imaginales)

Par Hocine Bouhadjera

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