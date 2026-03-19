Auteurs autoédités : le marché caché qui peut rebattre les cartes

Il existe, dans le livre, un angle mort que les tableaux de bord saisissent mal et que les discours professionnels continuent de sous-estimer : l’autoédition et les créateurs indépendants. Ce n’est pas un détail périphérique. C’est peut-être le segment qui, demain, fera basculer une partie du marché, par sa vitesse d’appropriation et son rapport frontal à la question décisive : qui contrôle vraiment la relation entre l’auteur, l’œuvre et le lecteur ?

Les chiffres consolidés manquent encore. C’est précisément le problème. Bowker a recensé plus de 2,6 millions de titres autoédités dotés d’un ISBN aux États-Unis en 2023, en hausse de 7,2 % sur un an. Mais cette photographie reste partielle, puisqu’une part de l’autoédition circule hors des relevés ISBN, notamment dans des écosystèmes où le numérique repose sur des identifiants propriétaires. Le territoire progresse donc plus vite que les instruments chargés de le décrire.

Des auteurs se lancent, publient seuls, apprennent la couverture, les métadonnées, la promotion, la publicité, les réseaux, l’animation de communauté. Ils n’attendent plus la permission d’entrer. Ils entrent. Et souvent, ils publient là où la porte est ouverte tout de suite : Amazon. La mise en ligne est rapide, les coûts d’entrée restent limités, la promesse de visibilité agit comme un accélérateur. Mais ce confort initial a son revers.

Dans mon entourage, plusieurs personnes se sont lancées dans l’écriture, et aujourd’hui, elles sont toutes passées par des plateformes comme Amazon. Cela leur a permis de publier facilement, rapidement, et à moindre coût. Mais très vite, elles se sont retrouvées enfermées dans un modèle qu’elles ne maîtrisent pas, avec peu de marge de manœuvre pour développer leur activité sur le long terme. Chez Thotario, défendre l’indépendance des auteurs, c’est justement éviter cette impasse et leur permettre de construire quelque chose de durable, qui leur appartient vraiment.

Le nœud, c’est la dépendance. Amazon KDP Select conditionne l’accès à certains avantages, dont Kindle Unlimited, à une exclusivité numérique. Le livre inscrit dans ce programme ne peut pas être distribué ailleurs en format numérique pendant la période d’engagement. Le créateur gagne peut-être en exposition immédiate, mais il délègue une part essentielle de son autonomie stratégique.

Il s’habitue à un modèle dont il ne fixe ni les règles ni les marges. Or les indépendants sont, par nature, les plus sensibles à la rémunération réelle. Pour eux, quelques points de commission, une baisse de visibilité, un changement d’algorithme, une modification des conditions d’accès à l’abonnement, ce n’est pas une abstraction : c’est une secousse directe sur le revenu.

L’écriture n’a jamais été aussi accessible, et c’est une chance. Mais cette accessibilité repose souvent sur des plateformes comme Amazon, qui facilitent les débuts tout en enfermant les auteurs dans des modèles qu’ils ne contrôlent pas. Chez Thotario, l’indépendance, ce n’est pas seulement publier librement : c’est pouvoir exister durablement, sans dépendre d’un acteur unique.

C’est là que se joue, selon moi, la véritable bataille du prochain cycle numérique. L’édition traditionnelle avance avec ses temporalités, ses arbitrages, ses équilibres internes. Les indépendants, eux, adoptent plus vite. Ils testent, déplacent, comparent, bifurquent. Ils cherchent moins une validation symbolique qu’un outil utile. Et cet outil, aujourd’hui, ne peut plus se limiter à héberger un fichier.

Il doit organiser une présence, une circulation, une relation commerciale plus saine. Il doit permettre au créateur de parler à son lectorat, d’annoncer une actualité, de renvoyer vers son propre site, de vendre la version papier, des objets dérivés, bref de reconstruire une marge là où les plateformes fermées captent l’essentiel de la valeur.

Thotario se place précisément sur cette ligne de fracture. La société française présente sa plateforme comme une marketplace éthique de biens culturels numériques, fondée sur la revente encadrée d’ebooks et d’autres contenus, avec royalties automatisées et sans exclusivité pour les créateurs. Sur sa page dédiée aux auteurs, l’entreprise met en avant un principe simple, mais rare : l’œuvre ne s’arrête plus à la première vente, et l’auteur peut rester partie prenante de sa circulation dans le temps.

Elle précise aussi que le créateur conserve ses droits, fixe son prix de départ, choisit son pourcentage sur les reventes et peut diffuser ailleurs. Dylan Tosti se présente par ailleurs comme le développeur de cette plateforme française en cours de déploiement.

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se lancent dans l’écriture, avec des outils qui rendent la publication simple et accessible, en apparence. Mais derrière cette facilité, beaucoup se retrouvent rapidement dépendants de plateformes ultra-dominantes comme Amazon, qui permettent de démarrer… mais limitent fortement les perspectives à long terme. Chez Thotario, défendre l’indépendance des auteurs, c’est justement leur redonner les moyens de construire une activité durable, sans être enfermés dans un modèle qui ne leur appartient pas.

Ce positionnement répond à une mutation de fond : l’auteur indépendant n’est plus seulement un auteur. Il devient micro-éditeur, commerçant, animateur, marque, parfois média à lui seul. Dès lors, l’espace créateur compte presque autant que l’espace de vente. Les fonctionnalités communautaires cessent d’être un supplément décoratif : elles deviennent une condition de survie économique.

Celles et ceux qui écrivent hors des circuits classiques ne demandent pas seulement un bouton « publier ». Ils demandent un environnement dans lequel leur travail reste visible, monétisable et transférable.

Je crois que c’est ici que Thotario peut trouver sa force décisive. Non pas en promettant une rupture abstraite, mais en devenant le standard naturel d’un milieu qui ne supporte plus d’être locataire de son propre travail. Les indépendants n’attendent pas un discours sur leur liberté. Ils attendent une infrastructure crédible pour l’exercer. Si Thotario réussit à leur offrir cet espace, alors le marché n’aura pas simplement gagné une plateforme de plus. Il aura peut-être trouvé son prochain réflexe.

Retrouver le projet Thotario sur We do good

Crédits photo : MAILAI CC 0

DOSSIER - Thotario, ou l'ambition d'un nouveau lien autour des oeuvres numériques

Par Auteur invité

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