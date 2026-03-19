Concurrence : Amazon accusé d'avoir effacé des preuves

Aux États-Unis, le contentieux antitrust entre la Federal Trade Commission et Amazon a pris, mi-mars, un tour plus corrosif encore. Dans un mémoire déposé le 18 mars devant le tribunal fédéral de l’État de Washington, le régulateur accuse le groupe de Jeff Bezos de prétexter des demandes « impossibles à satisfaire » pour échapper à des sanctions liées à la destruction potentielle de preuves.

Au cœur de la bataille : l’usage du logiciel Signal, célèbre pour ses messages éphémères, et la disparition de notes brutes prises en réunion (c’est ballot), alors même qu’Amazon savait l’enquête ouverte, indique l'agence Reuters.

L’affaire dépasse de loin une querelle de procédure. La FTC et dix-huit procureurs généraux d’États, ainsi que Porto Rico, poursuivent Amazon depuis 2023 pour maintien illégal d’un pouvoir monopolistique.

Selon la plainte, le groupe aurait articulé plusieurs mécanismes destinés à empêcher vendeurs et concurrents de baisser leurs prix, à dégrader l’expérience des acheteurs et à surtaxer les marchands tiers. L’agence fédérale soutient que ces pratiques ont verrouillé le marché plutôt que de le servir.

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Dans ce dossier, un nom revient comme un aveu de roman industriel : Project Nessie. La FTC affirme qu’Amazon a utilisé cet algorithme pour repérer les produits sur lesquels d’autres sites suivraient ses hausses tarifaires, puis pour maintenir ces prix relevés une fois le mouvement enclenché.

La version moins caviardée de la plainte, rendue publique en novembre 2023, avance que ce dispositif aurait procuré plus d’un milliard de dollars de profits excédentaires et touché, à certains moments, plus de huit millions d’articles. Amazon conteste vigoureusement cette lecture et soutient avoir cessé d’utiliser l’outil depuis plusieurs années.

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C’est précisément pour éclairer cette mécanique que la question des messages effacés devient explosive. Dès avril 2024, la FTC soutenait qu’Amazon avait tardé à ordonner la conservation des échanges internes, laissant des dirigeants recourir pendant des mois à Signal en mode autodestruction.

Legal Dive relevait alors que, selon l’agence, quinze mois s’étaient écoulés entre la connaissance de l’enquête et l’envoi d’instructions de préservation à certains salariés, tandis que Jeff Bezos n’aurait reçu une telle notification qu’avec un retard proche d’un an. Amazon réplique qu’aucune preuve ne montre la perte de messages pertinents et affirme avoir remis 1,7 million de documents et plus de 100 téraoctets de données.

Le plus frappant n’est peut-être pas l’existence de cette guerre documentaire, mais ce qu’elle dit du capitalisme de plateforme. Lorsqu’une entreprise accusée d’avoir contribué à relever les prix sur l’ensemble du commerce en ligne peut encore déplacer le débat vers la définition même de la preuve perdue, la procédure devient un champ de brouillard.

La justice devra dire si ce brouillard relève de la négligence, de l’opacité ordinaire des très grands groupes, ou d’une stratégie plus méthodique. Dans cette affaire, la technique judiciaire raconte déjà une politique économique : qui fixe le prix, qui garde les traces, et qui peut encore prétendre n’avoir rien effacé. Le procès principal, lui, reste fixé à octobre 2026.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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