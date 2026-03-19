Concurrence : Amazon accusé d'avoir effacé des preuves

Les prix ne grimpent jamais seuls dans les cybercommerces : ils avancent suivant des logiques d'algorithmes, particulièrement étudiés. L’affaire Amazon raconte ce vieux réflexe des empires modernes : tout consigner quand cela sert, tout volatiliser quand le dossier se rapproche trop près du nerf. À Seattle, le prétoire n’examine plus seulement un géant : il ausculte la fabrique même de l’opacité.
Le 19/03/2026 à 11:11 par Clément Solym
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19/03/2026 à 11:11
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Aux États-Unis, le contentieux antitrust entre la Federal Trade Commission et Amazon a pris, mi-mars, un tour plus corrosif encore. Dans un mémoire déposé le 18 mars devant le tribunal fédéral de l’État de Washington, le régulateur accuse le groupe de Jeff Bezos de prétexter des demandes « impossibles à satisfaire » pour échapper à des sanctions liées à la destruction potentielle de preuves.
Au cœur de la bataille : l’usage du logiciel Signal, célèbre pour ses messages éphémères, et la disparition de notes brutes prises en réunion (c’est ballot), alors même qu’Amazon savait l’enquête ouverte, indique l'agence Reuters.
L’affaire dépasse de loin une querelle de procédure. La FTC et dix-huit procureurs généraux d’États, ainsi que Porto Rico, poursuivent Amazon depuis 2023 pour maintien illégal d’un pouvoir monopolistique.
Selon la plainte, le groupe aurait articulé plusieurs mécanismes destinés à empêcher vendeurs et concurrents de baisser leurs prix, à dégrader l’expérience des acheteurs et à surtaxer les marchands tiers. L’agence fédérale soutient que ces pratiques ont verrouillé le marché plutôt que de le servir.
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Dans ce dossier, un nom revient comme un aveu de roman industriel : Project Nessie. La FTC affirme qu’Amazon a utilisé cet algorithme pour repérer les produits sur lesquels d’autres sites suivraient ses hausses tarifaires, puis pour maintenir ces prix relevés une fois le mouvement enclenché.
La version moins caviardée de la plainte, rendue publique en novembre 2023, avance que ce dispositif aurait procuré plus d’un milliard de dollars de profits excédentaires et touché, à certains moments, plus de huit millions d’articles. Amazon conteste vigoureusement cette lecture et soutient avoir cessé d’utiliser l’outil depuis plusieurs années.
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C’est précisément pour éclairer cette mécanique que la question des messages effacés devient explosive. Dès avril 2024, la FTC soutenait qu’Amazon avait tardé à ordonner la conservation des échanges internes, laissant des dirigeants recourir pendant des mois à Signal en mode autodestruction.
Legal Dive relevait alors que, selon l’agence, quinze mois s’étaient écoulés entre la connaissance de l’enquête et l’envoi d’instructions de préservation à certains salariés, tandis que Jeff Bezos n’aurait reçu une telle notification qu’avec un retard proche d’un an. Amazon réplique qu’aucune preuve ne montre la perte de messages pertinents et affirme avoir remis 1,7 million de documents et plus de 100 téraoctets de données.
Le plus frappant n’est peut-être pas l’existence de cette guerre documentaire, mais ce qu’elle dit du capitalisme de plateforme. Lorsqu’une entreprise accusée d’avoir contribué à relever les prix sur l’ensemble du commerce en ligne peut encore déplacer le débat vers la définition même de la preuve perdue, la procédure devient un champ de brouillard.
La justice devra dire si ce brouillard relève de la négligence, de l’opacité ordinaire des très grands groupes, ou d’une stratégie plus méthodique. Dans cette affaire, la technique judiciaire raconte déjà une politique économique : qui fixe le prix, qui garde les traces, et qui peut encore prétendre n’avoir rien effacé. Le procès principal, lui, reste fixé à octobre 2026.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.
16/03/2026, 10:56
Dans les allées bien cirées de la London Book Fair, le livre mondial avance avec deux jambes inégales. L’une traîne en Europe, lestée par la fatigue des vieux marchés ; l’autre file vers l’Inde, le Brésil ou le Mexique, là où la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques bousculent les hiérarchies. Le décor sent moins la crise terminale que le déplacement du centre de gravité éditorial, commercial et symbolique, sous les néons du salon.
16/03/2026, 10:54
On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.
14/03/2026, 20:07
Aux États-Unis, les bibliothèques sont devenues un champ de bataille culturel. Les disputes autour de quelques titres controversés débordent désormais les étagères : elles redessinent les collections, les budgets et même les métiers. Au cœur de cette secousse, un public fragile : les adolescents. Entre politiques locales, pressions militantes et prudence institutionnelle, les rayons qui leur étaient dédiés s’effacent parfois en silence.
14/03/2026, 09:53
Dans les industries culturelles, les anniversaires servent parfois de couperet. On souffle les bougies d’une maison, puis l’actionnaire change la serrure. Chez Dark Horse, la sortie de Mike Richardson ne relève pas seulement d’un jeu de chaises musicales : elle révèle un monde où l’imaginaire circule sous surveillance, où le mot création s’efface derrière celui de franchise, et où chaque fondateur découvre, un jour, que sa propre œuvre a changé de propriétaire.
14/03/2026, 09:19
Des commerces de Forbach, en Moselle, dont la Librairie-Pâtisserie Autonome, ouverte en 2025, s'inquiètent de l'implantation prochaine de l'enseigne Cultura et des conséquences pour leurs chiffres d'affaires. Plusieurs candidats aux élections municipales ont réagi, tandis que le maire sortant, Alexandre Cassaro, investi par le parti Les Républicains, se réjouit de l'arrivée de l'enseigne.
13/03/2026, 16:18
Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
13/03/2026, 13:45
Le groupe Vivendi a fait état, ce jeudi 12 mars, d'un chiffre d'affaires en progression de 4,3 %, pour atteindre 307 millions €, pour un résultat net de 20 millions €. L'entité a par ailleurs considérablement réduit sa dette, qui s'élève à 1,5 milliard €, contre 2,6 milliards € un an plus tôt.
13/03/2026, 11:27
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