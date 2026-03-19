Théo Casciani remporte le premier Prix La Perle

Insula, deuxième roman de Théo Casciani publié chez P.O.L, explore un univers à la croisée de l’anticipation et de l’intime. Le récit suit Théo, confronté à la mort imminente de son père, dans un monde traversé par un jeu clandestin de réalité augmentée accessible via une substance illégale.

Entre Londres et Paris, le roman mêle esthétique queer, réflexion sur le numérique et expérience du deuil. Le motif de « l’insula », à la fois jeu et zone du cerveau, structure une narration oscillant entre réel et hallucination. À travers cette dystopie aux accents apocalyptiques, l’auteur convoque la pop culture et une réflexion critique sur le monde contemporain.

Né en 1995, Théo Casciani a étudié à Sciences Po et à la Sorbonne avant de rejoindre La Cambre à Bruxelles, où il enseigne. Son premier roman, Rétine (2019), a connu une diffusion internationale. Son travail, à la fois littéraire et artistique, a été présenté dans plusieurs institutions en France et à l’étranger, du Centre Pompidou au Louvre.

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Le jury, composé de figures du monde culturel et littéraire, réunit la réalisatrice et écrivaine Audrey Diwan, l’écrivaine et cinéaste Éva Ionesco, la comédienne et romancière Anne Depetrini, ainsi que l’écrivain Thomas B. Reverdy.

Mais aussi François Angelier, producteur de l’émission Mauvais genres sur France Culture, Gilles Collard, fondateur de la revue Pylone, Guillaume Robert, directeur éditorial chez Flammarion, l’acteur et réalisateur Nicolas Maury, ainsi que le libraire Nicolas Jalageas. Barbara Israël, à l’initiative du prix, et Frédéric Boyer.

Créé à l’initiative de Barbara Israël, le Prix de la Perle tire son nom du café éponyme, situé au 78 rue Vieille-du-Temple. Pensé comme un espace de rencontres et d’échanges, ce lieu parisien a inspiré la création d’un prix visant à prolonger cet esprit de dialogue entre littérature, musique et création contemporaine.

En distinguant chaque année une œuvre récente, le Prix de la Perle entend mettre en lumière des voix contemporaines et accompagner la vitalité de la scène littéraire actuelle. L’attribution du prix à Théo Casciani pour Insula s’inscrit dans cette volonté de valoriser des écritures singulières au sein du paysage éditorial.

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Crédits photo : les membres du jury du premier prix littéraire La Perle

Par Hocine Bouhadjera

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