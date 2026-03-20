La Légende de Bonnie & Clyde : un premier tome placé sous le regard de Blanche Barrow

Le premier volume place le lecteur dans les pas de Blanche Barrow, épouse de Buck Barrow et belle-sœur de Clyde. Son récit donne sa couleur à l’album. Elle s’y présente comme une femme qui n’avait rien à faire dans ce monde de truands, mais dont la vie a basculé après son mariage.

Elle veut que Buck s’éloigne du crime, rêve d’une existence ordinaire, d’un foyer, d’enfants… Puis tout se dérègle : l’ascendant de Clyde sur son frère, l’irruption de Bonnie Parker et une embuscade policière l’entraînent dans une cavale sanglante.

La Légende de Bonnie & Clyde est pensée comme un triptyque : une seule histoire, mais racontée selon trois points de vue. Ce premier tome est porté par Blanche Barrow, braqueuse malgré elle. Le deuxième annoncera la version d’Henry Methvin, le plus jeune membre du gang Barrow, décrit comme une brute au visage d’ange.

Le troisième et dernier volume suivra Frank Hamer, vieux Texas Ranger et homme de la traque. Réunies, ces trajectoires doivent faire émerger une fresque plus vaste, où les destins individuels alimentent la légende des hors-la-loi.

Un extrait de ce premier tome est proposé par les Éditions du Tiroir :

Benoît Vieillard signe et illustre ce volume. Né en 1969, il aurait lancé pour premier cri « un crayon ! un crayon ! ». Diplômé en 1993 de l’École Supérieure de Design Industriel Créapôle à Paris, il débute chez Wesco, société de jeux et de matériel pédagogique.

Il y dessine et crée avant de bifurquer vers la bande dessinée. En 2000, il lance Cœur de Royaume chez Soleil. Suivent Les Surfeurs chez Clair de Lune en 2007, puis, à partir de 2008, un travail en indépendant autour de VDM (Vie de M...), TDM (Travail de M...) et XIII Devil Street.

Par Samantha Trapier

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