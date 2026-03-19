Budget du Québec 2026-2027 : le livre, l’école et les bibliothèques sortent gagnants

À Québec, le budget 2026-2027 a dessiné une hiérarchie culturelle. Et, fait assez rare pour être relevé, le livre, l’édition, la lecture publique et l’éducation artistique y trouvent une place lisible. Au cœur d’un budget dominé par les arbitrages économiques, le gouvernement d’Éric Girard a choisi de préserver quelques nerfs essentiels de la vie culturelle québécoise : les classes, les bibliothèques, les outils de découvrabilité et, derrière eux, toute la chaîne du livre.

Le signal le plus net concerne La culture à l’école et les sorties scolaires en milieu culturel. Le plan budgétaire prévoit 119 M$ sur cinq ans pour maintenir ce financement, avec une ventilation stable dès 2027-2028.

École, édition et bibliothèques

Le gouvernement rappelle d’ailleurs que ces mesures visent à rapprocher les élèves des arts, de la culture et du patrimoine, tandis que La culture à l’école aide les établissements à mener des projets avec des artistes, des écrivains et des organismes. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un supplément d’âme glissé au bas d’un tableau comptable, mais d’un levier de fréquentation, de transmission et de formation des futurs lecteurs.

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L’ANEL, invitée au huis clos budgétaire, ne s’y est pas trompée. Dans le communiqué transmis le 18 mars, Karine Vachon salue « le budget de la SODEC, le financement de la mise en œuvre de la stratégie numérique des bibliothèques publiques et la préservation de La culture à l’école ». Ces engagements soutiendront « l’écosystème du livre, favoriser la découvrabilité de notre production et encourager la lecture auprès de milliers de jeunes à travers le Québec », ajoute-t-elle.

On relie enfin enfin ce que l’administration segmente trop souvent, à savoir l’école, la circulation des œuvres, l’édition et les lieux d’accès.

Une nouvelle ère ?

Le deuxième axe fort se lit du côté des organismes à vocation culturelle. Le budget leur réserve 58,2 M$ sur cinq ans. Dans cette enveloppe, 31,3 M$ doivent compléter la transformation numérique du réseau des bibliothèques publiques du Québec, tandis que 25 M$ bonifieront l’aide au fonctionnement des institutions muséales.

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Là encore, le détail est parlant : pour les bibliothèques, le plan budgétaire associe explicitement ce financement au renforcement des interactions avec les citoyens, à la valorisation de la culture et de la littératie ainsi qu’à la mobilisation de l’expertise du réseau. Le gouvernement chiffre même le déploiement année par année, de 3,2 M$ en 2026-2027 à 8,2 M$ en 2030-2031, preuve qu’il ne s’agit pas d’une annonce jetée au vent.

C’est sur ce point que l’ABPQ, BAnQ et le Réseau BIBLIO ont frappé juste. Leur communiqué rappelle que plus de 1 000 bibliothèques publiques fonctionnent encore avec des infrastructures numériques jugées dépassées, parfois fragiles, incapables de répondre correctement aux attentes du public.

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Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ, résume l’ambition : offrir une expérience « personnalisée, moderne et accessible » grâce à une solution mutualisée. Le chantier, lancé en 2021, doit désormais entrer dans sa phase concrète, avec des tests et de premiers déploiements annoncés pour 2027. Les partenaires y ajoutent un autre enjeu décisif : mieux faire remonter les collections québécoises et francophones dans l’univers numérique.

Pour le livre et l’édition, le budget ne crée pas un grand soir, mais il évite un recul. L’ANEL insiste sur la reconnaissance du rôle de la SODEC, dont les programmes soutiennent « la vitalité et la pérennité des entreprises éditoriales », et évoque des investissements de 21 M$ par année pour appuyer des secteurs culturels comme le livre et l’édition, en plus des mesures distinctes destinées à l’audiovisuel.

Cela ne place pas le livre au sommet de la pyramide budgétaire : le même budget consacre plus de 429 M$ sur cinq ans à l’essor du secteur culturel dans son ensemble, dont plus de 268 M$ pour l’industrie audiovisuelle québécoise. Mais l’important, ici, est moins la comparaison brute que la cohérence retrouvée entre soutien à la production, visibilité des œuvres et accès du public.

Cette cohérence demeure d’ailleurs le vrai fait politique du budget culturel 2026-2027. Près de 220 M$ sur cinq ans doivent faire rayonner la culture et le patrimoine culturel québécois. Dans ce bloc, 119 M$ vont à l’école, 58,2 M$ aux organismes culturels et 39,9 M$ au patrimoine.

La lecture du budget devient alors plus claire : Québec protège la médiation culturelle chez les jeunes, consolide les infrastructures de diffusion et tente de réparer le retard numérique des bibliothèques. Ce n’est pas un geste spectaculaire. C’est mieux : un choix de continuité là où la casse aurait coûté beaucoup plus cher.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Clément Solym

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