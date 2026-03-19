La propagandiste : la justice écarte toute intention de nuire aux vivants

Le tribunal judiciaire de Paris a soigneusement étudié le texte de Cécile Desprairies, La propagandiste, dans le cadre d'une procédure ouverte par le frère et une cousine de l'autrice. « Le ressentiment de l’auteur vis-à-vis des personnes visées suinte de l’ouvrage tout entier, comme une véritable vengeance familiale », soulignaient les plaignants dans leur assignation.

L'ouvrage, paru au Seuil en 2023, se penche sur une famille collaborationniste, pendant la Seconde Guerre mondiale, et sur les comportements de plusieurs de ses membres vis-à-vis de l'idéologie nazie et des atrocités qu'elle a commises.

La présentation de l'ouvrage par l'éditeur, qui qualifiait par ailleurs La propagandiste de « roman », ne faisait pas référence aux liens entre le récit et l'autrice Cécile Desprairies. En effet, cette dernière s'était inspirée de sa propre histoire familiale, comme elle l'admettait notamment sur le plateau de l'émission La Grande Librairie, en octobre 2023. Elle indiquait ainsi que l'écriture et la publication avaient été possibles parce que « la plupart des protagonistes, dont j'ai pu m'inspirer, étaient morts ».

Malgré tout, deux proches de l'autrice avaient donc porté plainte contre l'autrice et son éditeur, Hugues Jallon, estimant que plusieurs passages du livre relevaient de « propos constitutifs de diffamation à la mémoire des morts ». Ce délit doit être soigneusement caractérisé, en démontrant notamment le préjudice commis à l'égard des proches ou des héritiers, voire la volonté manifeste de nuire.

Diffamation ou non ?

Le tribunal s'est penché sur 83 passages de l'ouvrage La propagandiste, afin de déterminer si des éléments s'avéraient diffamatoires. Avec un premier constat, celui de « la très grande proximité des personnages et de leur parcours de vie avec les membres » de la famille de Cécile Desprairies, qui « permet de les rendre immédiatement identifiables aux yeux, à tout le moins, d'un cercle restreint d'initiés », souligne le jugement, consulté par ActuaLitté.

Les interventions de l'autrice au moment de la parution de son livre, « en excipant en outre de sa qualité d'historienne », ajoute le tribunal, ont participé « à donner une forme de crédit scientifique à un récit dont elle revendique pourtant le caractère fictionnel », brouillant ainsi « les frontières entre l'imaginaire et le réel ».

Dans ces conditions, un certain nombre de passages étudiés comportent, aux yeux du tribunal, des injures, des atteintes à l'honneur et des passages outrageants pour les personnes évoquées à travers les personnages — malgré les changements de prénoms opérés par l'autrice.

Pour autant, les délits de diffamations ou d'injures envers la mémoire des morts, pour être constitués supposent la diffamation ou l'injure envers une personne décédée, mais aussi « l'existence d'un dol spécial consistant en l'intention délibérée de nuire à la réputation des ayants-droits vivants », comme le rappelle le tribunal lui-même.

Dans le cas de La propagandiste, cette intention délibérée de nuire, qui viserait directement les plaignants, n'a pas été prouvée par ces derniers. L'un comme l'autre apparaissent peu ou pas du tout dans le récit, et « [a]ucun autre élément, extrinsèque à La propagandiste, ne permet de déterminer que la parution de celui-ci avait pour objet de nuire spécifiquement aux demandeurs », conclut le tribunal.

Il reconnait néanmoins que les « demandeurs ont légitimement pu être heurtés par un roman familial, ouvertement revendiqué comme tel, présentant leurs parent, grand-oncle et grand-père comme des collaborationnistes acquis à l'idéologie nazie » et « par l'absence d'élément probant produit » par l'autrice pour corroborer ces portraits.

Déboutés, les plaignants sont par ailleurs condamnés aux dépens.

« Réparer l'honneur des morts »

Me Michaël Bendavid, qui assurait la défense des plaignants, nous indique que ces derniers ne feront pas appel du jugement. « Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, l'idée n'était pas de gagner de l'argent à travers cette procédure. L'objectif était de réparer l’honneur des morts, pas de faire condamner une vivante. »

L'avocat se félicite de la reconnaissance, par le tribunal, des liens entre le roman et l'histoire familiale de l'autrice, et de la présence d'éléments diffamatoires ou portant atteinte à l'honneur des protagonistes. Il souligne par ailleurs l'absence de « début du commencement d'une preuve », de la part de Cécile Desprairies, pour étayer ses écrits.

La reconnaissance, par la justice, de « la souffrance des membres de la famille » à la parution du livre laissait espérer, selon lui, une condamnation, mais « la loi et la jurisprudence sont extrêmement restrictives sur le fait de condamner la diffamation de la mémoire des morts », ajoute-t-il. « Les condamnations se comptent sur les doigts d'une main, et concernent en majorité l'affaire Grégory. »

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À l'inverse, Me Bénédicte Amblard, qui assurait la défense de l'autrice, affirme qu'« une grande part des propos poursuivis a été jugée non diffamatoire » et insiste sur le fait que le tribunal a rappelé « la distinction essentielle entre la diffamation des vivants et l’atteinte à la mémoire des morts. Cette dernière implique la démonstration de la volonté de nuire personnellement aux héritiers qui se plaignent, (ou comment ne pas donner plus de droits aux morts qu’aux vivants). »

« On peut se réjouir de la victoire de la création et la vie face aux fantômes des morts et aux querelles familiales », conclut-elle dans un message envoyé à ActuaLitté. Cécile Desprairies, pour sa part, s'est dite « heureuse de cette décision ».

Par Antoine Oury

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