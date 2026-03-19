Retour à zéro pour le super-héros Spider-Man, avec Brand New Day

Entré dans l'univers cinématographique Marvel (MCU) avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, en 2021, le réalisateur américain Destin Daniel Cretton reprend les rênes de la franchise Spider-Man, succédant à Jon Watts.

Ce quatrième film retrouve Spider-Man, incarné par Tom Holland, alors que ses camarades ont oublié l'existence de Peter Parker. Plus isolé que jamais, le super-héros devra affronter une menace encore plus redoutable que les précédentes... Le scénario du film a été coécrit par Chris McKenna et Erik Sommers, déjà à l'œuvre pour la trilogie de Jon Watts.

Au casting, de nombreuses têtes connues, avec, outre Tom Holland, Zendaya, et Jacob Batalon, mais aussi de nouveaux venus, comme Sadie Sink, Jon Bernthal et Mark Ruffalo, ces deux derniers étant familiers du MCU...

Par Antoine Oury

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