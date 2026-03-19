Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, adapté en mini-série

Réalisateur, au cinéma, du long-métrage Les Brigades du Tigre (2006, sur un scénario de Xavier Dorison et Fabien Nury) et de Chic ! (2015), Jérôme Cornuau a également réalisé plusieurs séries pour la télévision. Parmi celles-ci, Le Mystère du lac (2015), Guyane (2017, sur un scénario de Fabien Nury) ou encore Fugueuse (2021).

Il s'est déjà intéressé à un roman de Jacques Expert (paru chez Sonatine Éditions en 2019), puisqu'il avait réalisé le téléfilm Le jour de ma mort (2024), diffusé par France 2.

Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, quarante-quatre ans, est réveillée par une voix familière : « Debout ! Il faut qu'on parle. » Quelques instants après, elle est précipitée dans l'escalier de marbre de sa maison et tuée sur le coup. Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu'elle. Qui a tué Cécile ? Le mari, la maîtresse ? Les deux à la fois ? Peu à peu, une manipulation se dessine sous nos yeux. Oppressante. Glaçante... – Le résumé de l'éditeur pour Plus fort qu'elle

Le tournage doit avoir lieu dans quelques semaines autour du bassin d'Arcachon et dans la région bordelaise.

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Le scénario de cette mini-série en quatre épisodes serait signé par Anna Frégonèse (Capitaines !, Les Randonneuses), et la production assurée par Hanoï Productions et Incognita Studio.

Un autre ouvrage de Jacques Expert avait fait l'objet d'une adaptation, également diffusée par France 2 : Hortense, téléfilm inspiré du livre éponyme de Jacques Expert publié en 2016 par les éditions Sonatine. Le long-métrage, réalisé par Thierry Binisti, réunissait Catherine Jacob, Pauline Bression ou encore Christopher Bayemi.

Par Antoine Oury

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