Hélène Dalifard et Christophe Pacohil au cabinet de la ministre de la Culture

Catherine Pégard, nommée au ministère de la Culture fin février, compose son cabinet. Pour l'instant, la composition de ce dernier s'inscrivait dans la suite des mandats successifs de Rachida Dati, avec plusieurs reconductions.

Parmi celles-ci, citons le cas de Fleur d'Harcourt, renouvelée en tant que conseillère livre, lecture, langue française et langues de France. Directrice éditoriale des éditions Autrement (Madrigall) entre 2018 et 2022. Auparavant, elle assuma ce même poste au sein du département Savoir de Flammarion, en charge des collections GF, Étonnants classiques et Librio.

De la même manière, Hugues Ghenassia-de Ferra, Noémie Guez et Hubert Tardy-Joubert conservaient leurs postes au sein du cabinet de Catherine Pégard, dans le prolongement de leur travail auprès de Rachida Dati.

Deux arrêtés publiés au Journal officiel de ce 19 mars font état de nouvelles arrivées auprès de la ministre. Hélène Dalifard hérite ainsi du poste de conseillère chargée de la presse et de la communication, après 18 années au Château de Versailles, en tant qu'attachée de presse tout d'abord (2007-2020), puis cheffe de services des relations presse et médias internationaux, à partir de 2020.

Elle fut auparavant responsable de la communication et des relations presse au sein de l'Agence Observatoire (2002-2007) et chez Christie's (2001-2002). Rappelons que Catherine Pégard elle-même vient du Château de Versailles, dont elle fut la présidente entre 2011 et 2024.

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Christophe Pacohil devient pour sa part « conseiller spécial » de la nouvelle ministre de la Culture. Il connait bien un autre ministère, celui de l'Éducation nationale, puisqu'il y fut le chef de cabinet de Jean-Michel Blanquer entre 2017 et 2021, quand ce dernier était ministre. Il avait ensuite poursuivi sa carrière en tant que délégué général adjoint de l'association Terra Academia, créée par un certain... Blanquer Jean-Michel.

Il a également été l'assistant parlementaire de l'ancien député Bruno Bourg-Broc (UMP), et chef de cabinet de François Baroin, alors ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie dans le gouvernement Fillon III (2011-2012).

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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