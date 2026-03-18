Un nouveau prix pour les livres, photos et récits de voyage

Quatre catégories sont proposées : récit de voyage, photo de voyage, livre de voyage et dossier de presse. Le concours s’adresse à des profils variés, allant des journalistes aux auteurs, photographes, vidéastes, podcasteurs et réalisateurs, pour les trois premières catégories.

La quatrième, dédiée aux dossiers de presse, concerne les attachés de presse, agences de relations publiques ainsi que les services communication des acteurs du tourisme.

Les candidatures doivent porter sur des œuvres publiées ou diffusées entre le 1er janvier 2025 et le 30 mai 2026. Elles sont ouvertes aux professionnels résidant en France ou dans l’Union européenne. Les contenus issus exclusivement des blogs ou des réseaux sociaux ne sont pas éligibles dans les catégories éditoriales et photographiques.

Chaque participant doit déposer un dossier unique, comprenant ses coordonnées, la catégorie choisie, l’œuvre présentée en format numérique ainsi qu’une preuve de publication ou de diffusion. Les candidatures sont ouvertes depuis le 1er mars 2026 et seront clôturées le 30 juin.

L’évaluation sera assurée par des jurys distincts pour chaque catégorie, composés de membres de l’AJT et de professionnels du secteur. Les délibérations se dérouleront entre mars et juin, et les lauréats seront désignés à la majorité simple. Les résultats seront communiqués aux gagnants au plus tard le 31 juillet.

La remise des prix est prévue lors de la soirée de l’AJT organisée dans le cadre du salon IFTM, à Paris, le 15 septembre 2026. À travers cette initiative, l’association souhaite valoriser les productions qui contribuent à faire connaître les destinations et à renouveler les récits du tourisme.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

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