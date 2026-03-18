Salon du Livre Genèvre : Lire et vivre le monde

Durant cinq jours, près de 800 auteur·rices sont attendu·es et le salon articulera grandes signatures — Laurent Mauvignier, Nancy Huston, Akira Mizubayashi, Atiq Rahimi ou Caroline Lamarche — et nouvelles générations à l’image de Simon Johannin, Laura Vazquez, Salomé Lahoche ou Aurélien Gautherie.

Fiction, société, polar, romance, science-fiction, essais ou bande dessinée composeront un paysage volontairement décloisonné, de Bernard Werber à Emma Green, en passant par Joseph Incardona ou Étienne Klein.

La littérature comme outil de lecture du réel

Les violences sociales irrigueront plusieurs rencontres, de Fanny Taillandier à Nora Hamadi, tandis que Titiou Lecoq dialoguera avec Kenza Tahri autour des héritages de l’après #MeToo. Ivan Jablonka et Bernard Bourrit interrogeront les mécanismes culturels du féminicide, quand la journaliste Marion Dubreuil croisera son regard avec celui de Valérie Manteau autour du procès Mazan.

Magistrat·es, avocat·es et acteur·rices associatifs dont François Molins, Seydi Ba ou Frédérique Kaba prolongeront ces échanges sur les responsabilités collectives et les silences institutionnels. L’intelligence artificielle s’invitera elle aussi dans les débats avecMarion Carré, Éric Hazan ou Marcel Salathé.

Un carrefour international des idées

Cette édition anniversaire confirme également la vocation internationale du rendez-vous romand. Quatre invité·es d’honneur — la Française Laure Adler, le Suisse Patrick Chappatte, la Québécoise Hélène Dorion et l’Américain Douglas Kennedy — incarneront la pluralité des écritures contemporaines. Elles et ils proposeront rencontres, conversations et formats inédits à l’image de leurs univers respectifs.

La scène de la fenêtre sur le monde prolongera également ce dialogue global : Andreï Kourkov ou Mikhaïl Chichkine pour l’Ukraine et la Russie, Pierre Haski ou Pascal Boniface pour les recompositions géopolitiques, Christine Ockrent, Richard Werly ou Marc Levy (en visioconférence) pour les États-Unis.

La francophonie s’y déploiera de la Suisse au Québec, de la France à la Belgique sans oublier le continent africain, avec notamment Fatou Diome ou Blaise Ndala, accompagnés de maisons d’édition africaines invitées.

Penser les métiers du livre

Fidèle à son rôle de plateforme sectorielle, le salon développera enfin un programme de rencontres professionnelles ouvertes. Édition, traduction, diffusion, écologie du livre ou mutations numériques : ces temps d’échanges rendront visibles les coulisses de la chaîne du livre et décloisonneront les dialogues entre industrie culturelle et lectorat.

Le livre comme expérience

Pour son anniversaire, le salon déploiera un espace immersif traversant quarante éditions : installations participatives, parcours interactifs ou œuvres scénographiées. Lectures musicales, performances hybrides en compagnie de Julie Depardieu, Mathias Malzieu ou David Foenkinos prolongeront la littérature dans d’autres langages.

Expositions, formats jeunesse, ateliers ou expériences immersives complèteront ce dispositif pensé comme une déambulation culturelle, où le livre devient tour à tour image, voix, musique ou matière.

Crédit photo : Pierre Albouy

Crédit photo : Pierre Albouy

Par Auteur invité

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