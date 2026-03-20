Joana Estrela publie Ouaf !, une journée à la ferme racontée sans texte

Sans un mot, avec un trait net et très lisible, le livre avance par gestes, regards et mouvements, tout en installant d’emblée une lecture vive, directe et accessible aux plus jeunes. Signé Joana Estrela, ce titre d’Eidola éditions affiche une énergie simple, claire et vive.

Dans la même collection que Miaou !, Ouaf ! fait le portrait d’une fillette débrouillarde qui veille seule sur ses animaux, ou tente de le faire. Ses compagnons à quatre pattes n’en font qu’à leur tête et la journée se remplit de surprises.

Cette BD jeunesse sans texte repose sur une narration linéaire. Elle permet aux plus jeunes d’avancer seuls dans le récit et de s’identifier facilement au personnage.

Eidola éditions en dévoilent dès à présent un premier aperçu :

Le dessin minimaliste de Joana Estrela renforce cette lecture. Les expressions et les attitudes sont pensées pour être comprises d’un regard.

Née au Portugal en 1990, Joana Estrela est diplômée en design de communication à Porto. Elle vit aujourd’hui à Bruxelles. Depuis 2014, elle a réalisé une dizaine de BD, dont Miaou !, Pardalita, Chat de gouttière, Propaganda et La Reine du Nord. Avec Ouaf ! chez Eidola éditions, elle poursuit son exploration sensible du quotidien.

Par Samantha Trapier

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