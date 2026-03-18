Madrigall lance un vaste plan pour moderniser sa distribution

Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
Le 18/03/2026 à 17:20 par Hocine Bouhadjera
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18/03/2026 à 17:20
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Ce plan, soumis à information et consultation, prévoit un réaménagement en profondeur de l’organisation logistique du groupe. Son axe central repose sur le regroupement des activités des deux entités au sein d’une structure unique, afin d’adapter le dispositif aux évolutions du secteur.
La mise en œuvre de ce projet s’inscrira dans le temps long, avec un calendrier s’étendant de 2028 à 2031. L’ensemble des maisons d’édition distribuées par Madrigall sera concerné par cette transformation.
Le groupe prévoit également la création d’un nouveau site logistique de grande capacité en Seine-et-Marne, qui fonctionnera en complément du site actuel de Sermaises. À terme, ces deux implantations concentreront l’ensemble des activités de distribution, accompagnées d’un programme de modernisation des équipements.
Madrigall souligne le poids de son activité de distribution dans le paysage du livre. Le groupe revendique la première place en France en nombre de titres distribués, avec environ 200.000 références issues de 440 éditeurs et relayées par 19 diffuseurs.
Chaque année, près de 90 millions d’exemplaires sont expédiés vers plusieurs milliers de librairies et points de vente, participant à la diffusion d’une large diversité éditoriale.
À travers ce projet, le groupe met en avant plusieurs objectifs : renforcer sa compétitivité, améliorer les conditions de travail et répondre aux enjeux environnementaux. La modernisation de la chaîne logistique est présentée comme une condition nécessaire pour s’adapter aux transformations du marché du livre.
Madrigall insiste également sur sa volonté de conserver la maîtrise de son outil de distribution, dans une perspective de long terme. Cette stratégie vise, selon le groupe, à soutenir l’indépendance éditoriale et la diversité de la chaîne du livre.
Le projet a été présenté aux salariés de Sodis et d’Union Distribution, ainsi qu’aux partenaires commerciaux du groupe. Madrigall indique qu’il s’agit d’un investissement important, engagé avec confiance dans les équipes et dans les perspectives du secteur du livre. Aucun montant n’a été communiqué.
Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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