Le Journal de Mickey et Picsou Magazine vont changer d’éditeur ?

Unique Heritage Media a confirmé le 18 mars la fin de son contrat de licence pour les titres de The Walt Disney Company en langue française. L’éditeur précise que cette décision concerne les publications actuellement diffusées sous cette licence. Il affirme toutefois que leur édition sera maintenue jusqu’au 31 mars 2027, « conformément aux engagements en cours ».

La liste publiée par l’entreprise inclut notamment Picsou Magazine, Super Picsou Géant, Les Trésors de Picsou, Mickey Junior, Le Journal de Mickey et Mickey Parade Géant, ainsi que plusieurs hors-séries et titres dérivés. Unique Heritage Media indique aussi que les abonnés seront informés de l’identité du nouvel éditeur dès qu’elle sera connue. À ce stade, aucun nom n’a été mentionné.

L’éditeur ajoute que cette évolution s’accompagne d’une réorganisation interne, « actuellement en cours de discussions avec les instances syndicales », qu’il relie à la décision de The Walt Disney Company. Il assure en parallèle que les autres activités du groupe ne sont pas concernées.

Sont cités, parmi les publications poursuivies hors de ce périmètre, des titres comme Abricot, Papoum, Pirouette, National Geographic Kids, Les Mini Mondes, Epsiloon ou National Geographic Magazine.

Cette fin de licence fait suite à un accord conclu en 2019 lors du rachat de Disney Hachette Presse, rappelle l’entreprise.

Pour Unique Heritage Media, cette décision représente un tournant majeur. Les magazines Disney constituent environ la moitié de son chiffre d’affaires, estimé à près de 52 millions d’euros annuels, rapporte Le Figaro. Le groupe, qui emploie une centaine de personnes, anticipe une restructuration importante, pouvant entraîner une réduction significative des effectifs.

À LIRE - Panini mise (aussi) sur Disney : une stratégie de licence, de calendrier et de nostalgie

Son dirigeant, Emmanuel Mounier, évoque, auprès des Échos, une décision « incompréhensible » et « unilatérale », soulignant que les performances commerciales restaient solides dans un contexte globalement défavorable à la presse papier.

Crédits illustration : Tom Simpson - Flickr

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com