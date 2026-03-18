Prix Naissance d’une œuvre 2026 : les trois finalistes dévoilés

Créé il y a cinq ans à l’initiative de Laurence Viénot, ce prix littéraire se concentre sur des auteurs déjà engagés dans un parcours d’écriture. Il récompense une autrice ou un auteur ayant publié entre quatre et six romans, dont le travail témoigne d’une construction d’œuvre en cours, tant par la qualité du style que par l’imagination ou la singularité de l’écriture.

Doté de 20.000 €, le Prix entend ainsi accompagner un moment charnière dans le parcours d’un écrivain, en soutenant le développement d’une œuvre plutôt que l’émergence d’un premier texte.

Pour cette édition, le jury a retenu trois titres :

L’affaire de la rue Transnonain, de Jérôme Chantreau, La Tribu

Retour à Balbec, de Renaud Meyer, Buchet-Chastel

Jan, d’Emmanuelle Pol Finitude

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Le jury réunit plusieurs personnalités issues du monde littéraire et culturel. Il est composé de Nicolas de Tavernost, Laurence Viénot, Sylvain Fort, Michèle Gazier, Vincent Gombault, Patrice Hoffmann, Marie Llobères, Erika Menu, Claudine Ripert-Landler, Catriona Seth et Ingmar Vallano.

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Le lauréat sera annoncé le 20 mai 2026, à l’occasion de la remise du prix organisée à l’Armancette, à Saint-Nicolas de Véroce, face au Mont-Blanc.

Le prix a notamment récompensé, ces dernières années, Michel Jullien, Gilles Marchand, Laurent Binet, Nicolas Le Nen, puis Laurent Seyer lors de la précédente édition.

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Crédits photo : tous les lauréats du Prix Naissance d'une oeuvre, sauf Laurent Seyer, accompagnés du maire de Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Peillex. @Atelier Photo Boris Molinier-Victor Dubois.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com