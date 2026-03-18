Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde

Le scénario est coécrit par Fabrice Bracq, Florence Quentin et Pierre Lemaitre lui-même. La production est assurée par F comme Film et La Company de la Seine, côté français, en coproduction avec Artémis Production en Belgique.

Une tueuse à gages en 1973

L’histoire se déroule en 1973. Elle suit Mathilde, une femme d’un certain âge qui mène une activité peu ordinaire : tueuse à gages. À rebours des conventions sociales, elle poursuit « une paisible carrière » dans ce domaine, accompagnée de Ludo, son dalmatien, son seul compagnon.

Mais cette mécanique bien rodée commence à se dérégler. Les comportements de Mathilde inquiètent ses commanditaires, y compris Henri, ancien camarade de la Résistance et figure centrale de son passé sentimental...

Pierre Lemaitre et le cinéma

Publié en 2021 chez Albin Michel, Le Serpent majuscule est en réalité le premier roman écrit par Pierre Lemaitre en 1985, sans jamais le faire paraître, et qu’il présente comme son dernier roman noir. Il a également été adapté en bande dessinée, avec le dessinateur Dominique Monféry, publié chez Rue de Sèvres en mars dernier.

Plusieurs œuvres de Pierre Lemaitre ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques, auxquelles l’auteur a parfois été directement associé. En 2017, Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel et distingué par un César, adapte son roman éponyme et rencontre un large succès. En 2019, Trois jours et une vie, porté à l’écran par Nicolas Boukhrief, bénéficie d’un scénario et de dialogues coécrits par l'auteur, qui y fait également une apparition dans le rôle du procureur du roi.

Couleurs de l’incendie, adapté en 2022 par Clovis Cornillac, prolonge la présence de l’écrivain au cinéma à travers l’adaptation de son œuvre. On peut également citer Dérapages, mini-série en six épisodes de 52 minutes diffusée en avril 2020 sur ARTE, adaptée de son roman Cadres noirs.

Une petite entreprise qui connaît pas la crise

Avec Les Belles Promesses, Pierre Lemaitre a clos sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. Ce dernier volet, situé en 1963, suit la famille Pelletier dans une France en pleine mutation, entre modernisation urbaine et fragilisation du monde rural. Paru début janvier, il s'est écoulé à près de 150.000 exemplaires, selon Edistat. La tétralogie publiée chez Calmann-Lévy s'est vendu à plus d'1,5 millions d'exemplaires, tous formats confondus,

Né à Paris, d’abord enseignant, Pierre Lemaitre est devenu écrivain et scénariste. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, premier opus de la trilogie Les Enfants du désastre, adapté au cinéma, récompensé du César de la meilleure adaptation, et écoulé à plus d'1,5 millions d'exemplaires, selon Edistat.

Au revoir là-haut, premier tome de la trilogie Les Enfants du désastre, et prix Goncourt 2013, s'est également écoulé à près de 1,5 million d’exemplaires selon Edistat.

Crédits photo : Pierre Lemaitre en 2014 (Wikinade, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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