Les Humanoïdes Associés et Pictavita recrutent une nouvelle chargée presse et communication

Elle succède à Julien Simon, qu’elle évoque dès les premières lignes de son message, qui « s’en est en allé vers de nouveaux horizons ». Léa Guillonnet dit aborder cette prise de fonctions avec enthousiasme. « C’est pour moi un honneur de faire partie de cette institution abyssale et je tâcherai de faire au mieux pour succéder à mon confrère ».

Avant de rejoindre Les Humanoïdes Associés, Léa Guillonnet a évolué dans différents environnements liés à la communication, à la culture et à l’audiovisuel. Elle a notamment occupé, début 2026, un poste de responsable communication à l’Institut Choiseul, dans le cadre d’un stage de courte durée.

Son parcours inclut également une expérience dans le secteur culturel, en tant que bénévole au Festival international du film Entrevues de Belfort. Parallèlement, Léa Guillonnet a mené des activités de communication éditoriale, notamment au sein du média Tarodave.

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Elle développe aussi un travail personnel dans le champ audiovisuel, avec la réalisation d’un documentaire indépendant, Mon étoile, consacré à l’artiste Isabel Deprince, actuellement en phase de postproduction.

Crédits photo : Humanoïdes Associés

Par Hocine Bouhadjera

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