Panthères : un polar judiciaire où Valentine Vendôme mord dès la première page

Il faut d’abord saluer la brutalité d’ouverture de Panthères. Valentine Vendôme n’aménage aucune antichambre au lecteur : un enfant assassiné, une magistrate de permanence, une scène de crime où la procédure sert moins à résoudre qu’à tenir debout. Dès les premières pages, le roman impose sa matière : une violence nue, administrative autant qu’intime, saisie à hauteur de nerfs.

Maxime Saint-Clair, vice-procureure à Melun, découvre le corps d’Amadeo Dupin, poignardé puis jeté dans un sac. Tout désigne d’abord la mère, Héléna Dupin, introuvable, avant que son propre cadavre soit retrouvé à son tour dans une forêt. L’enquête s’ouvre alors comme une béance plutôt que comme une ligne claire.

Le travail sur le point vue devient. Vendôme ne raconte pas seulement une affaire criminelle : elle installe le lecteur dans la conscience d’une parquetière, avec ses réflexes professionnels, ses emballements, ses erreurs, ses obsessions. Cette voix, sèche quand il le faut, sarcastique souvent, blessée sans complaisance, donne au récit sa tension singulière.

Le désir et la peur

« Policiers, techniciens de scène de crime, médecin légiste, magistrate, nous nous en tenons scrupuleusement à nos fonctions. En réalité, nous nous y raccrochons. » Tout est déjà là : la fonction comme armure, la procédure comme rempart dérisoire contre l’effroi.

Le roman avance ensuite sur deux rails qui ne cessent de se croiser. D’un côté, l’enquête sur la mort d’Amadeo et d’Héléna, avec ses autopsies, ses auditions, ses recoupements, ses hypothèses successives. De l’autre, la vie intérieure de Maxime, femme seule, brillante, fatiguée, ironique, traversée par le désir autant que par la peur.

Sa rencontre avec l’avocat Léopold Dorty apporte une autre énergie, plus trouble, plus aventureuse, sans jamais détourner le texte de son noyau noir. Autour d’elle gravitent aussi le commandant Pondaven, flic solide et cabossé, la procureure Madeleine d’Hauteville, hiératique et politique, et Ernest, clochard prophétique dont les interventions donnent une lisière presque fantastique.

C’est là l’une des réussites : ne jamais choisir entre polar judiciaire, fiction de mœurs et récit hanté. La panthère du titre circule comme une image, une menace, un double, un pressentiment. Vendôme joue de cette ambiguïté avec habileté. « Il n’y a que dans les romans policiers qu’il y a du suspens quant à l’identité du tueur. Dans la vraie vie, ce n’est jamais “le colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon d’hiver.” C’est bien moins romanesque, bien moins ludique. »

La phrase pourrait annoncer de l'anti-spectaculaire ; c’est l’inverse qui se produit. Parce que le livre sait que le réel, lorsqu’il se fissure, devient plus inquiétant encore que les ficelles du genre.

La narration tient beaucoup à son rythme. Les chapitres brefs, datés, scandent les avancées de l’enquête et l’épuisement de Maxime. Le style privilégie l’impact, les images mordantes, les notations de classe, de corps, de fatigue.

Ausculter la justice sans faux-semblants

Quand il vise juste, il frappe fort : « Être ainsi rassemblés autour de la dépouille d’un enfant mort, c’est se tenir en équilibre au bord d’un précipice, face aux ténèbres qui menacent de nous engloutir. Nous voulons tous le savoir, mais aucun d’entre nous n’osera poser la question : le gosse s’est-il vu mourir ?. » Cette manière de faire remonter la sidération au milieu du protocole donne au texte sa puissance la plus nette.

Le livre impressionne aussi par sa connaissance concrète de l’institution judiciaire. Rien n’y sonne plaqué. Les gestes, les sigles, les arbitrages, les rapports entre parquet, police et instruction composent un monde crédible, jamais réduit à un décor. Cette précision documentaire évite l’abstraction et nourrit la tension.

Elle éclaire surtout le personnage principal : Maxime pense en magistrate, doute en femme, encaisse en soldat. « Il faut que j’aille au bout, et c’est comme si moi seule pouvais le faire, devais le faire. Ma malédiction personnelle : ne jamais sortir indemne de ces dossiers. » Une compulsion où se loge le noeud.

Tout n’est pas d’égale force. Certaines saillies intérieures appuient un peu trop l’effet de formule, et la veine symbolique autour d’Ernest ou de la panthère frôle parfois l’insistance. Panthères gagne lorsqu’il suggère plutôt que lorsqu’il souligne. De même, quelques notations sur les hommes ou les hiérarchies sociales, souvent drôles et bien vues, tournent parfois au trait plus qu’au portrait. Mais ces légers excès appartiennent aussi à la texture d’une voix qui refuse la neutralité.

Reste un roman tendu, incarné, très physique, qui tient autant par sa part d’enquête que par son art de l’intranquillité. Panthères réussit surtout à faire sentir ce que le crime dépose chez ceux qui doivent le regarder en face. « Le doute commence à m’envahir. La peine, son corollaire, s’insinue en moi. » À partir de là, le livre ne raconte pas seulement une recherche de vérité ; il suit une conscience qui s’abîme, résiste, désire et continue malgré tout d’avancer dans le noir.

Sortie de cage ce 2 avril.

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com