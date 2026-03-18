Le Dernier Souffle d’un Yakuza : pourquoi le film de Baku Kinoshita intrigue avant sa sortie

Le projet ne surgit pas de nulle part. Kinoshita retrouve ici Kazuya Konomoto, son complice sur ODDTAXI, pour une œuvre produite par le studio CLAP, déjà remarqué avec Pompo the Cinephile et Tunnel to Summer. Au printemps 2025, Anime Limited et Plaion Pictures avaient annoncé l’acquisition des droits pour la France, avant une première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy, où le film figurait en compétition officielle.

Le cœur du récit tient dans une image presque insolente de simplicité : un homme condamné à perpétuité, au seuil de la mort, reçoit la visite d’une fleur qui parle. Elle lui lance : « Quelle vie pourrie tu as eue. » De cette adresse cruelle naît un mouvement de mémoire.

Akutsu replonge alors dans l’été 1986, aux côtés de Nana et du jeune Kensuke, dans un appartement délabré où survivent malgré tout quelques éclats de tendresse. La matière du film, telle qu’elle est présentée par ses diffuseurs, tient moins du polar que de la rétrospective intime, moins du film de gangsters que du bilan d’existence.

C’est sans doute là que Housenka intrigue. Le yakuza n’y apparaît pas comme une machine de pouvoir, mais comme un homme défait, rattrapé par ses choix, sa fatigue et ce qu’il reste d’amour quand tout le reste s’est retiré. Le Forum des images, qui l’a montré en inédit fin 2025, parlait d’« une histoire d’amour touchante, une paternité choisie, et les choix d’un homme pour sa famille ».

La formule dit bien l’essentiel : sous l’ombre criminelle, le film travaille la fragilité, le remords et la possibilité tardive d’un regard lucide sur soi.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com