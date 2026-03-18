Engagés, sans être militants” : la ligne éditoriale de Red’Active

Fondée autour d’une ambition claire, Red’Active revendique une littérature en prise avec les tensions contemporaines. Sa ligne se construit sur un équilibre revendiqué entre engagement et distance critique. « Engagés, sans être militants ; fictionnels, sans être factices ; lucides sans être culpabilisants. »

La maison entend proposer des textes qui interrogent les lecteurs sans les enfermer dans un discours prescriptif. L’objectif reste explicite, « afin que chaque lecteur prenne conscience du monde qui l’entoure et se demande s’il a un rôle à y jouer ».

Ce positionnement se décline dans un catalogue encore resserré, mais déjà structuré. Paru en juin 2024, Maîtres de Bernadette Mezbourian explore la transmission des traumatismes sur cinq générations. Le récit met en scène des personnages confrontés à « la rancœur » et à « la jalousie », enfermés dans des schémas familiaux destructeurs, tout en laissant entrevoir « la lumière » à travers des figures plus résilientes.

À paraître en avril 2026, Sables de Dominique Guenin s’inscrit dans une veine plus introspective. Le roman suit une femme confrontée à un passé fragmenté après une agression et un coma. Le texte interroge la responsabilité individuelle et les déterminismes, dans une narration où « les sables qui hantent désormais ses nuits » deviennent le reflet d’un déséquilibre intérieur.

Enfin, Je hais les auteurs de Gilles Del Pappas, attendu en juin 2026, propose une variation sur la figure de l’écrivain marginal. Le protagoniste, clochard et lecteur compulsif, recopie et transforme des textes trouvés, jusqu’à ce qu’un éditeur découvre son manuscrit. S’enclenche alors une mécanique faite de « reconnaissance, imposture, fascination », qui questionne la notion d’auteur et la fabrique de la légitimité littéraire.

Pour la fondatrice, l’enjeu ne relève plus uniquement de la production éditoriale. La question de la diffusion devient centrale. Elle affirme avoir atteint un seuil : « Je suis arrivée aux limites de ce que je pouvais entreprendre seule. » Le développement passe désormais par une exposition élargie des textes et de leurs auteurs. « J’ai désormais besoin de confronter mes choix éditoriaux à un public beaucoup plus large. » Derrière cette stratégie se dessine une ambition plus large : faire de la maison « un véritable vecteur éthique et culturel ».

Ce besoin d’expansion explique le choix de DG Diffusion. L’éditrice recherchait à la fois une structure expérimentée et un interlocuteur à taille humaine. « Je souhaitais […] m’adresser à des interlocuteurs aimant le livre, pas à de simples commerciaux. » Son expérience passée en librairie avait déjà établi un lien de confiance avec le diffuseur. Les premiers échanges ont confirmé cette orientation : « Mes premiers échanges […] m’ont confortée dans l’idée que c’était ce que je trouverais chez DG. »

Au-delà des affinités, la complémentarité des compétences apparaît déterminante. L’éditrice revendique une expertise littéraire, tout en reconnaissant ses limites commerciales : « J’ai besoin de travailler avec de vrais professionnels […] qui disposent des compétences commerciales dont je suis dénuée. » DG Diffusion s’inscrit précisément dans cet espace, en assurant la circulation des ouvrages auprès des libraires et des lecteurs.

Avec l’arrivée de Red’Active, le diffuseur confirme son rôle d’interface entre création indépendante et marché du livre. En accompagnant des projets éditoriaux qui interrogent les normes narratives et sociales, il participe à la structuration d’un paysage littéraire où la singularité des catalogues demeure un levier de renouvellement.

Par Cécile Mazin

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