Rue de Valois : un poste clé s’ouvre, après une décennie Nicolas Georges

Dans une administration où les postes tournent vite, Nicolas Georges aura tenu une position rare par sa durée. Depuis sa prise de fonction, il pilote le SLL, organe central de la politique du livre : soutien à la librairie, régulation économique, lecture publique, relations avec les collectivités. Concrètement, c’est là que se décident — ou se préparent — les arbitrages qui structurent la filière.

Montants d’aides, dispositifs d’urgence, cadrage réglementaire : le SLL ne fait pas la une, mais il écrit une grande partie du scénario. Durant la crise sanitaire, le service se retrouve en première ligne pour calibrer les aides aux librairies et organiser la réponse publique. Sur les sujets plus techniques — encadrement des pratiques commerciales, relations avec les plateformes —, il joue un rôle de tour de contrôle.

L'intéressé n'aura d'ailleurs pas cultivé la surexposition. Pourtant, son nom revient à chaque séquence importante : concertations, Assises, annonces. Son rôle tient moins de l’incarnation politique que de la régulation continue. Il explique, ajuste, arbitre. Une présence installée, presque attendue, qui accompagne les évolutions du secteur sans rupture spectaculaire.

Entre continuité et crises mal résolues

Sa direction coïncide avec plusieurs moments clés, bien identifiés dans la couverture médiatique du secteur. Les mesures de soutien renforcées à la librairie indépendante, notamment pendant la crise du Covid, s’inscrivent dans cette séquence. Les discussions récurrentes sur l’encadrement des plateformes de vente en ligne mobilisent également le service, sans déboucher sur des inflexions toujours lisibles pour les professionnels.

La mise en œuvre de la loi du 21 décembre 2021 sur les bibliothèques constitue un autre jalon, qui redéfinit le rôle de la lecture publique tout en laissant en suspens des questions de moyens et d’application territoriale. À chaque fois, le SLL agit en amont et en aval, dans un travail de coordination et de traduction administrative.

Mais cette trajectoire n’a pas été exempte de faux pas. L’un des plus marquants reste l’épisode de la loi dite « anti-Amazon » sur la vente à distance de livres. En 2013-2014, les services de la rue de Valois omettent de notifier le texte à la Commission européenne, pourtant une obligation procédurale. Cette erreur entraîne un blocage du calendrier législatif et expose le ministère à des critiques publiques particulièrement sévères. À l’Assemblée nationale, la situation est explicitement qualifiée d’« incurie des services de Valois », révélant une défaillance dans la maîtrise des contraintes juridiques européennes.

Dans un autre registre, la séquence des États généraux du livre en 2018 laisse également des traces. Organisées à l’initiative des auteurs pour alerter sur leurs conditions économiques et sociales, ces rencontres débouchent sur un constat d’échec largement relayé : « Le sentiment d’exaspération est à son comble », les participants repartant « avec les mêmes questionnements. »

Plusieurs voix dénoncent alors un manque d’écoute et une incapacité des pouvoirs publics à répondre concrètement aux revendications, nourrissant l’idée d’un dialogue institutionnel insuffisant avec les auteurs.

Cette séquence s’inscrit dans un contexte plus large de tensions autour du statut des auteurs. Le rapport Racine, remis en 2020, dresse un constat sévère sur la précarisation croissante des créateurs et sur les déséquilibres structurels de la filière. S’il fixe un cap ambitieux, sa traduction concrète reste partielle, alimentant une forme de désillusion durable.

Quitter une filière sous pression

Dans le même temps, la réforme de la protection sociale des artistes-auteurs, avec la transformation de l’Agessa et de la Maison des artistes au sein de l’Urssaf Limousin, fait émerger de nombreuses difficultés administratives, largement documentées. Retards, erreurs de gestion, incompréhensions : ces dysfonctionnements fragilisent un peu plus une population déjà exposée, renforçant l’idée d’un pilotage institutionnel en décalage avec la réalité du terrain.

Plus proche de nous, les États généraux de la lecture, relancés dans un contexte différent, peinent eux aussi à convaincre pleinement. L’absence de la ministre et la visibilité budgétaire réduite suscitent interrogations et frustrations, malgré les ambitions affichées. Là encore, l’exercice donne le sentiment d’un décalage entre l’ampleur des attentes et les moyens mobilisés, confirmant une difficulté récurrente à traduire les diagnostics en décisions opérationnelles.

Mais un autre dossier, plus structurel encore — et chronologiquement antérieur — continue de peser dans le bilan : celui des œuvres indisponibles. Le dispositif ReLIRE, conçu pour organiser l’exploitation numérique de livres épuisés, devait répondre à une impasse du marché.

Il provoque au contraire une contestation forte d’auteurs, avant d’être invalidé en 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne. L’affaire prend également une dimension internationale, la France présentant des excuses à des auteurs britanniques pour l’intégration non consentie de certaines œuvres dans la base.

Ces épisodes nourrissent une critique plus large : celle d’un décalage entre la rapidité des mutations du secteur et le tempo administratif. Sur les sujets numériques comme sur la régulation des plateformes, plusieurs acteurs pointent une forme de lenteur, voire d’hésitation.

D’autres tensions apparaissent dans la mise en œuvre des dispositifs de soutien, jugés parfois complexes ou insuffisamment ciblés. Sur la lecture publique, la loi de 2021 suscite des attentes fortes que les collectivités peinent encore à traduire concrètement, faute de moyens clairement identifiés.

Avant de s’installer durablement à la tête du SLL, Nicolas Georges avait assuré en 2009 l'intérim au Centre national du livre (CNL), où il participa à la gestion des aides à la création et à l’économie du secteur. Un passage qui ancra son profil dans la mécanique du soutien public, avant de rejoindre l’administration centrale.

Dans cette perspective, la question des moyens n’est jamais totalement absente. Le Centre national du livre (CNL), opérateur central du soutien à la création, a vu ses marges évoluer au fil des arbitrages budgétaires. Sans relever directement de la seule responsabilité du service, ces contraintes financières ont pesé sur l’ensemble de la politique publique du livre, alimentant chez certains acteurs le sentiment d’un décalage entre les ambitions affichées et les capacités d’intervention réelles.

Fin de règne ?

L’avis de vacance n’emporte aucune nomination. Il ouvre une procédure désormais classique : appel à candidatures, sélection, puis désignation officielle. En attendant, la continuité prévaut, mais le calendrier n’a rien d’anodin.

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Le secteur du livre traverse une phase de tensions : fragilité économique des librairies, recomposition de la distribution, montée en puissance des plateformes, débats juridiques autour de l’intelligence artificielle, redéfinition des politiques de lecture publique. Le futur chef du SLL devra composer avec cet ensemble de contraintes, sans disposer de marges de manœuvre illimitées.

Après plus de dix ans d’exercice, Nicolas Georges laisse une empreinte à l’image de sa fonction : discrète, méthodique, et suffisamment solide pour traverser les tempêtes… sans jamais vraiment en changer la trajectoire. Une administration qui avance par ajustements successifs, avec le souci constant de ne jamais brusquer les équilibres — quitte à laisser des angles morts s’installer durablement.

La vacance du poste ouvre donc moins une simple transition qu’une interrogation : la rue de Valois choisira-t-elle de prolonger cette ligne de continuité, ou d’assumer, enfin, un changement de rythme dans la conduite de la politique du livre.

Selon les informations de ActuaLitté, le poste à pourvoir découlerait d'une mésentente ayant conduit au départ de son occupant. L'offre d'emploi à est à consulter ici.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

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