Violette and Co : après une perquisition polémique, l’enquête classée sans suite

L’enquête avait été ouverte à la suite d’une perquisition menée, le 7 janvier dernier, dans les locaux parisiens de la librairie engagée, spécialisée notamment dans les questions féministes et LGBTQ+. Selon l'AFP, aucun élément n’a permis de caractériser une infraction, ce qui a conduit le parquet à abandonner les investigations.

Cette issue judiciaire rejoint les critiques formulées dès l’origine contre la légitimité de l’intervention. Le commerce soulignait, également en janvier dernier, que l'objectif de l'opération « ne semble pas avoir été l’application du droit mais l’envoi d’un signal : surveiller, intimider, dissuader », en visant, qui plus est, « une librairie indépendante, identifiée pour son catalogue féministe, lesbien, LGBTQIA+ et engagée contre toute forme d’oppression systémique ».

Interrogé, Me Thibault Laforcade, avocat de Violette and Co, estimait en janvier dernier que l'opération de police relevait d'une « simple volonté d’intimider ». Selon lui, « le principe même de la perquisition est totalement disproportionné dans un tel cas de figure. Si un libraire vend un ouvrage interdit, il reçoit normalement un courrier rappelant ce statut et demandant de cesser immédiatement la vente. »

L'Observatoire de liberté de création, dans une lettre ouverte, avait également mis en cause la proportionnalité de la procédure. Il pointait une « procédure absurde » et qui violerait « les principes fondamentaux de la liberté d’expression, de création et de diffusion des œuvres ».

Un climat de tensions antérieur à la perquisition

L’épisode judiciaire s’inscrit en réalité dans une série d’événements qui avaient déjà touché l’établissement. Quelques semaines auparavant, la librairie avait signalé des dégradations et dénoncé une « campagne d’intimidation ». La vitrine de la librairie a été prise pour cible dans la nuit du 7 au 8 août 2025. Elle a été taguée à la peinture à l’acide, avec les inscriptions « ISLAMO COMPLICE » et « HAMAS VIOLEUR », visant explicitement l’établissement et son positionnement.

Ces dégradations, jugées suffisamment graves pour nécessiter le remplacement complet de la devanture, surviennent dans un contexte déjà tendu autour de la mise en avant d’ouvrages consacrés à la Palestine. Dans les jours précédents, l’équipe évoquait des messages de harcèlement, notamment en ligne, et la venue d’un groupe de cinq personnes, selon ses termes, « pour nous intimider ».

Des témoignages recueillis à la suite de ces incidents faisaient état d’un climat d’inquiétude. Une cliente habituée confiait se sentir « choquée et un peu inquiète », soulignant la répétition des pressions.

Parallèlement, Violette and Co a été citée dans des controverses politiques locales. Le refus d’une subvention municipale destinée à plusieurs librairies indépendantes, dont celle-ci, a alimenté les discussions autour de son positionnement et de son rôle dans le paysage culturel parisien. Cet enchaînement d’événements a finalement renforcé la visibilité de l’établissement au-delà du seul secteur du livre.

Une affaire close, des questions persistantes

Le classement sans suite ne met pas fin aux interrogations soulevées par cette affaire, notamment sur les motivations de cette perquisition.

L’enquête trouvait en partie son origine dans le signalement de From the River to the Sea de Nathi Ngubane et Azad Essa, publié par Social Bandit Media. Il s'agit d'un livre de coloriages, paru en juin 2024, qui présente différentes illustrations à colorier, des espaces pour dessiner, et de courts textes explicatifs sur la situation à Gaza. On y retrouve plusieurs figures palestiniennes, comme Edward Wadie Saïd (1935-2003), la journaliste Shireen Abu Akleh (1971-2022) ou encore l'écrivain Refaat Alareer (1979-2023), ces deux derniers ayant perdu la vie à le suite de frappes israéliennes.

L'ouvrage a été pointé par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence dans un courrier daté du 14 novembre 2025 indiquant « La commission a relevé que le livre, présenté comme un ouvrage de coloriage destiné aux 6-10 ans, contient des éléments à forte connotation politique et des prises de position à l'égard de l'État d'Israël, sans contextualisation sur les raisons ayant conduit à sa création » et que le livre serait « susceptible d'inciter à la haine envers un groupe de personnes, à savoir la population israélienne et de nuire à l'épanouissement moral de la jeunesse ».

Précisons que cette instance administrative peut émettre des avis sur des contenus jugés sensibles, sans disposer pour autant de pouvoir de sanction pénale.

La portée de ces avis fait toutefois débat. Pour les ouvrages importés d’un État non membre de l’Union européenne ni partie à l’Espace économique européen, l’article 13 de la loi du 16 juillet 1949 prévoit que l’importation est « subordonnée à une autorisation prise sur avis favorable de la commission [...]» , ce qui semble lui conférer un effet concret important. Dans le cas de From the River to the Sea, l’avis est cependant intervenu après les faits d’importation évoqués, alors qu’aucun avis n’avait été publié lorsque l’ouvrage a été mis en vente.

En l’absence de poursuites, l’affaire se referme en tout cas sur le plan judiciaire. Elle laisse toutefois apparaître un enchevêtrement de décisions impliquant à la fois autorités administratives, services de l’État et justice.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Ewen Berton

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