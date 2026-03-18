BD : La Pastèque cédée à Bayard Canada pour “élargir sa capacité de diffusion

Le duo est formel : « C’est une décision volontaire, réfléchie, tournée vers l’avenir. Nous voulions penser la suite pendant que nous avons encore l’énergie, la lucidité et l’élan pour le faire. »

Les fondateurs insistent : La Pastèque « demeurera une bannière distincte, avec sa pleine autonomie éditoriale », tandis que « toute [l’]équipe reste en place ». La librairie de l’avenue Laurier, à Montréal, continuera également d’exister. Le changement se situe davantage dans le fonctionnement interne, en se déchargeant notamment d’une partie des tâches administratives.

Une volonté d’élargir la diffusion

Au cœur de ce rapprochement avec Bayard Canada, un objectif affiché : renforcer la circulation des ouvrages, notamment à l’international. « Ce que cette affiliation nous permet, c’est d’élargir notre capacité de diffusion au Canada et en Europe, et de donner à nos auteur·ice·s et à leurs œuvres un rayonnement encore plus grand, sans compromis sur notre identité », expliquent les deux éditeurs. La Pastèque réalise déjà 40 % de son chiffre d’affaires sur le marché français, rappelle Le Devoir.

Les discussions entre les deux structures ont débuté plusieurs mois auparavant, rapporte La Presse. Les dirigeants de La Pastèque affirment avoir exploré différentes pistes, y compris des opérations en France, avant de retenir cette solution.

La structure canadienne du groupe français Bayard, connue pour ses publications jeunesse, constitue à cet égard un appui stratégique. La Pastèque souligne qu’elle pourra s’appuyer sur « l’expertise de Bayard, qui accompagne chaque mois des millions de petit·e·s lecteur·ice·s et leurs parents grâce à sa grande variété de contenus jeunesse de qualité ». Les montants de la transaction n'ont pas été rendus publics.

Un catalogue installé

Depuis sa création, La Pastèque s’est imposée comme un acteur majeur de la bande dessinée et du livre jeunesse au Québec. La maison s’est fait connaître dès la fin des années 1990 avec la publication de Paul à la campagne de Michel Rabagliati, premier volume d’une série devenue emblématique.

Fondée à Montréal, elle a depuis contribué à façonner le paysage littéraire québécois, en publiant des auteurs et illustrateurs comme Jean-Paul Eid, Guillaume Perreault, Geneviève Godbout, Isabelle Arsenault ou encore Jacques Goldstyn. Au fil des années, elle a constitué un catalogue de plusieurs centaines de titres, régulièrement récompensés dans les grandes manifestations internationales, notamment à Bologne ou à Angoulême.

Les fondateurs revendiquent un modèle éditorial fondé sur la durée : une part importante de leurs revenus provient du fonds, témoignant selon eux d’une politique tournée vers la pérennité plutôt que vers l’effet immédiat. Une ligne qu’ils entendent préserver dans le cadre de leur rapprochement avec Bayard Canada.

Le groupe Bayard au Canada

Fondé en 1991, Bayard Canada exerce des activités d’édition au Québec, avec la publication de magazines comme Pomme d’Api et J’aime lire. L’entreprise développe ensuite ses activités dans le secteur de la presse jeunesse, du livre et de l’édition éducative.

En 1994, Bayard Canada s’associe à l’Agence Science-Presse et au Réseau Technoscience pour créer les Publications BLD, qui éditent notamment le magazine Les Débrouillards. L’entreprise étend par la suite son périmètre au Canada anglophone avec l’acquisition d’Owl Communications, éditeur de titres jeunesse en anglais.

Au début des années 2000, Bayard Canada reprend les activités des éditions Novalis, spécialisées dans les publications religieuses, et acquiert les éditions Banjo, marquant son entrée dans l’édition de livres jeunesse au Québec. Il intègre également Maple Tree Press, devenu Owlkids Books, renforçant sa présence sur le marché canadien.

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L’entreprise poursuit le développement de ses activités éditoriales avec le lancement de nouveaux titres, comme Les Explorateurs et Curium, et mène des initiatives liées à la diffusion des contenus scientifiques auprès des jeunes publics. Plus récemment, Bayard Canada a acquis le distributeur Bertrand Foucher Bélanger et intégré le studio de production Edoki, développant ainsi ses activités dans la distribution et les contenus numériques.

Illustration : Jacques Goldstyn (La Pastèque)

Par Hocine Bouhadjera

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