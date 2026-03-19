La Soldadera : un western d’Enrique Breccia sur fond de Révolution mexicaine

Avec La Soldadera, Walter Slavich et Enrique Breccia situent leur récit en pleine Révolution mexicaine. Martina Velazquez, fille de l’homme le plus riche du Mexique, doit épouser le jeune Montilla, mais il la laisse au pied de l’autel pour rejoindre les troupes de Pancho Villa. Martina part le retrouver pour le tuer et venger son honneur.

Sa route croise bandits, révolutionnaires, profiteurs de tous types et quelques honnêtes pistoleros. Le livre avance par rencontres et rebondissements, dans un climat de fuite et de vengeance. L’album est présenté comme une aventure à la croisée d’Il était une fois la révolution et du Bon, la Brute et le Truand, portée par le souffle de la Révolution mexicaine.

Cet ouvrage met en lumière le travail d'Enrique Breccia, connu pour Sentinelles, écrite par Xavier Dorison, et Golgotha, avec Alcante au scénario. Fils du dessinateur Alberto Breccia, il est né en 1945 à Montevideo, en Uruguay.

Son premier travail date de 1968, aux côtés de son père, avec La Vida del Che, biographie de Che Guevara écrite par Héctor Germán Oesterheld. Sa collaboration avec Carlos Trillo débute en 1976 avec El Buen Dios, puis viennent Alvar Mayor, son personnage le plus célèbre, ainsi que El peregrino de la Estrellas, Los Viajes del Marco Mono et El Reino del Azul. En 2000, il commence à collaborer avec DC Comics.

Les Éditions iLatina dévoilent aujourd’hui un premier aperçu de l’ouvrage :

iLatina propose un album inédit, un western grand public, riche en péripéties et des personnages hauts en couleur. L’éditeur met en avant les planches en noir et blanc d’un dessinateur présenté au sommet de son art.

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com