La BnF s’allie au Conseil d’État pour numériser le droit

Signé par Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’État, et Gilles Pécout, président de la BnF, cet accord s’inscrit dans un programme de numérisation et de valorisation concertées en sciences juridiques. L’objectif affiché est de développer une collaboration durable, au bénéfice des publics des deux établissements.

La convention prévoit notamment de renforcer le signalement, la diffusion et la valorisation des collections patrimoniales de la bibliothèque du Conseil d’État. Celles-ci seront davantage accessibles, en particulier à travers Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Les deux institutions souhaitent également conduire des projets scientifiques et culturels communs, tout en améliorant la visibilité de ces ressources au sein des réseaux nationaux de coopération documentaire.

Une bibliothèque spécialisée au service du droit

Créé en 1799 par Napoléon Bonaparte, le Conseil d’État remplit deux missions principales : conseiller le gouvernement et le Parlement sur les projets de loi et les textes réglementaires, et agir en tant que juge administratif suprême. Il exerce également une mission prospective visant à améliorer le droit et l’action publique, notamment à travers la publication d’études.

Il assure par ailleurs la gestion des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et du Tribunal du contentieux du stationnement payant.

La bibliothèque du Conseil d’État, rattachée à la Direction de la bibliothèque et des archives, constitue une bibliothèque administrative spécialisée en droit. Elle a pour mission principale de mettre à disposition des membres du Conseil d’État, des magistrats et des agents de la juridiction administrative les ressources documentaires nécessaires à leurs travaux.

Une coopération structurée autour du numérique

La bibliothèque du Conseil d’État conserve également l’ensemble de la documentation relative au Conseil d’État et au Palais-Royal. Ses missions incluent la formation des utilisateurs aux méthodes de recherche documentaire et à l’utilisation des ressources disponibles.

Conformément à la Charte des bibliothèques de 1991, elle assure la conservation, la diffusion et la valorisation de ses collections. Certaines, en raison de leur caractère patrimonial ou de leur rareté, s’adressent également à des chercheurs en histoire du droit ou à des historiens intéressés par l’institution.

La bibliothèque du Conseil d’État rassemble environ 30.000 titres, 375 revues ainsi que 15 portails juridiques français et étrangers.

Avec ce partenariat, les deux institutions entendent renforcer leurs synergies, en particulier dans le domaine de la numérisation et de la diffusion des collections juridiques. L’intégration progressive des fonds du Conseil d’État dans Gallica doit permettre d’en accroître l’accessibilité et la visibilité.

Une institution au cœur de la mémoire écrite

Détentrice du dépôt légal depuis 1537, la Bibliothèque nationale de France conserve aujourd’hui plus de 40 millions de documents, dont 15 millions de livres et de revues. Ses collections couvrent également manuscrits, estampes, photographies, cartes et plans, partitions, monnaies, médailles, documents sonores, vidéos, multimédias, décors et costumes. À cet ensemble s’ajoutent, depuis 2006, les milliards de fichiers collectés dans le cadre du dépôt légal du web français.

La BnF se définit comme un lieu de conservation et de transmission d’une part essentielle de la mémoire mondiale. Ses fonds encyclopédiques nourrissent la recherche et la réflexion depuis près de cinq siècles, dans une perspective d’accès universel au savoir.

Ses cinq sites ouverts au public - François-Mitterrand, Richelieu, l’Arsenal, la Bibliothèque-musée de l’Opéra à Paris et la Maison Jean-Vilar à Avignon - ont accueilli plus de 1,9 million de visiteurs en 2025.

Le numérique constitue un enjeu majeur pour l’établissement, assure-t-on. Sa bibliothèque numérique Gallica donne aujourd’hui accès gratuitement à plus de 10 millions de documents. Au-delà de ses missions de conservation, la BnF développe une offre culturelle large, comprenant expositions, manifestations, ateliers, visites, conférences en ligne et publications.

À LIRE - La BnF révèle les carnets inédits d’Henri Gaudin

Elle mène également une politique active de coopération, en France comme à l’international, fondée sur le partage de ses collections et de son expertise. À ce titre, elle participe à la sauvegarde du patrimoine écrit en danger et pratique le prêt de ses collections à de nombreuses institutions. La BnF se positionne ainsi comme un acteur de la diplomatie culturelle française.

Crédits photo : Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’État, et Gilles Pécout, président de la Bibliothèque nationale de France © JB Eyguesier / Conseil d’État

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com