Édition indépendante : la FEDEI change de modèle

La FEDEI modifie en profondeur son mode de fonctionnement. La fédération, qui regroupe 500 maisons d’édition indépendantes, cherche à adapter son organisation à un environnement marqué par la concentration des acteurs, l’évolution des usages liés au numérique et des modèles économiques sous tension. À cela s’ajoutent des enjeux de visibilité et des contraintes croissantes liées à la transition écologique.

Dans ce contexte, la fédération fait le choix d’une organisation plus collective, avec l’idée de mieux structurer les réponses à l’échelle du secteur. « Nous devons nous organiser différemment pour peser collectivement. Cette gouvernance partagée n'est pas une réforme administrative : c'est un choix politique, au service de l'indépendance éditoriale. » déclarent Galia Tapiero et Pascal Dubois, porte-paroles de la FEDEI.

Une organisation collégiale et des espaces de travail élargis

Le nouveau fonctionnement repose sur un collège décisionnaire réunissant les associations adhérentes. Ce dispositif remplace une organisation plus centralisée et vise à associer directement les membres aux choix stratégiques. Chaque structure dispose ainsi d’un espace de représentation dans les décisions collectives.

Des groupes de travail thématiques complètent ce dispositif. Ils sont ouverts à l’ensemble des membres et couvrent plusieurs enjeux structurants, comme la diffusion, les relations avec les libraires et les médiathèques, ou encore l’écologie du livre. Leur rôle est à la fois opérationnel et réflexif, avec une attention portée au partage d’expériences et à l’expérimentation.

Le porte-parolat est confié à un binôme désigné par le collège, en lien avec les responsables de groupes. La coordination générale reste assurée par un salarié, Julien Crosnier. L’ensemble s’inscrit dans une logique inspirée de l’économie sociale et solidaire, avec l’objectif de renforcer les liens entre acteurs à différents niveaux.

Une stratégie sur trois ans centrée sur les outils et la coopération

La fédération prévoit de structurer son action autour d’une feuille de route triennale. Celle-ci doit notamment consolider son rôle dans la filière du livre et favoriser la mise en place d’outils mutualisés. L’enjeu est de soutenir des projets communs et de faciliter le travail des éditeurs indépendants.

Parmi les priorités figurent également le développement d’actions de formation et de conseil, ainsi que le renforcement des mécanismes d’entraide. Ces axes visent à répondre aux besoins concrets des structures membres, dans un secteur en évolution rapide.

La FEDEI entend également accompagner les transformations éditoriales et intégrer les enjeux environnementaux dans ses activités. La transition écologique est présentée comme un axe transversal, appelé à structurer une partie des initiatives à venir.

Crédits illustration : FEDEI

Par Dépêche

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