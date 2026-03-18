Orwell, Michelin et la tyrannie de l'excellence

Dans Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in Paris and London, 1933, trad. Michel Pétris), l’auteur anglais exposait les dessous du luxe gastronomique : une hiérarchie castrale où gérant, maître d’hôtel, chef, cuisinier, serveur, groom, femme de chambre et plongeur se battaient pour quelques miettes d’honneur professionnel.

Les menus les plus raffinés d’Europe dissimulaient l’exploitation systématique de ceux du bas de la pyramide, qui travaillaient pour le plus maigre salaire et les horaires les plus longs, parfois même le dimanche.

Orwell lui-même était plongeur, au cœur de cette misère. Son expérience directe lui permit de voir comment l’excellence culinaire reposait sur l’exploitation des pauvres, des étrangers, des sans recours.

Ce que Orwell décrivait en 1933 n’avait jamais vraiment disparu. Il s’était seulement masqué sous le vocable du professionnalisme et de la passion.

2026 : le meToo de la cuisine

René Redzepi, fondateur de Noma, démissionne après une enquête du New York Times révélant que des dizaines d’employés avaient subi violences physiques et humiliations entre 2009 et 2017. Redzepi « a frappé des employés au visage, les a piqués avec des ustensiles de cuisine et les a plaqués contre les murs ». Le restaurant présenté comme symbole de la « nouvelle cuisine nordique » fonctionnait selon la même hiérarchie brutale qu’au temps d’Orwell.

Au même moment, Michaël Arnoult reçoit ses trois étoiles Michelin. Le chef savoyard reconnaît avoir été autrefois « formaté » à la violence verbale. Mais il a choisi autrement. « En cuisine, on n’entend que le bruit des casseroles », déclare-t-il. Plus de cris, plus d’humiliations. Un jeune à qui on crie dessus n’apprend rien ; un jeune responsabilisé devient meilleur. C’est pragmatique, c’est humain — c’est révolutionnaire.

Le système produit la violence

Mais Redzepi et Arnoult ne sont que les visages du problème structurel. Derrière eux, un écosystème entier perpétue la culture de violence qu’Orwell exposait.

L’héritage Escoffier. La hiérarchie ne vient pas de nulle part. Elle est née du système de la brigade de cuisine, formalisé par le chef français Georges Auguste Escoffier au tournant du XXe siècle. Une organisation militaire stricte : le chef comme officier, les commis comme soldats, la cuisine comme champ de bataille.

Le Guide Michelin de nos jours. Il crée aussi une dépendance totale. Jean-Charles Darroze l’énonce : « Quand on a une étoile, on dépend complètement d’elle. » Les investissements constants (rénovation, équipes, service) ruinent ces restaurants. Et, certains disent non. Darroze a quitté le modèle en 2025. Il a baissé les prix, et la clientèle a augmenté de 40 %. « Je suis libéré d’être sorti de là », dit-il. Sébastien Bras, qui perd malgré tout une étoile, avait fait de même en 2017 : on peut exister sans Michelin.

Puis les médias. Top Chef, The Bear popularisent l'image du chef violent comme excellence. Instagram transforme chaque assiette en quête de Waouw.

Enfin, les écoles comme Ferrandi vendent le rêve à des étudiants qui paieront des milliers d’euros pour apprendre un métier qui les soumettra à l’exploitation.

Le moment de bifurcation

Ce qui change en 2026, c’est que le silence se brise. Les victimes parlent. La démission de Redzepi n’est pas la fin, mais le commencement d’une prise de conscience : on peut produire de l’excellence culinaire sans violence systémique.

La reconnaissance d’Arnoult et la chute de Redzepi ne marquent pas la fin de la gastronomie. Elles marquent peut-être la fin de la légitimité de la violence comme outil pédagogique.

Crédits photo : Frédéric BISSON CC BY 2.0

Par Bernard Strainchamps

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