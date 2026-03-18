La Fill invite la filière du livre pour sa journée (professionnelle) d'anniversaire

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) organise une journée anniversaire, lundi 30 mars 2026, au Point Éphémère à Paris. Sur invitation et inscription obligatoire, l’événement propose une série de rencontres consacrées aux politiques du livre et aux transitions de la filière, entre interventions, ateliers et temps d’échange.
Le 18/03/2026 à 11:44 par Dépêche
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18/03/2026 à 11:44
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La journée s'ouvrira à 8h30 par un accueil café. La matinée, prévue de 9h30 à 12h30, reviendra sur quarante ans de politiques croisées du livre et de la lecture à travers une succession d’interventions organisées selon un format inspiré « d’une émission radiophonique ».
Les propos d’ouverture seront assurés par Nicolas Georges, Catherine Morin-Desailly ainsi que par les coprésident·es de la Fill, François Annycke, Sophie Noël et Léonor de Nussac. Plusieurs interventions sont ensuite annoncées, dont celle de Sylvie Robert, « Transition des politiques culturelles : où en sommes-nous, comment pouvons-nous agir ? ».
Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, et Olivier Thuillas, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, interviendront également sur les enjeux de l’écosystème du livre, aux côtés d’autres partenaires et membres de la Fill.
Un déjeuner est prévu sur place entre 12h30 et 14h, présenté comme un temps d’échanges informels. Le repas sera assuré par Les Marmites Volantes, avec une proposition végétarienne, locale et de saison.
L’après-midi commencera avec une conférence introductive de Bernard Latarjet, intitulée « Quelles sources d’inspiration pour repenser nos modèles ? ». Trois ateliers seront ensuite proposés au choix.
Le premier, « Coopérer et décloisonner », abordera les conditions de soutien à la création, à la diversité des voix et à leur accès par le public, ainsi que le rôle des coopérations dans la filière. Il réunira Patricia Coler et Gaëlle Ferval.
Le deuxième atelier, « Faire évoluer les modèles », portera sur l’évolution des espaces de coopération, leur gouvernance et la mutualisation des ressources. Il sera animé par Lubna Beautemps.
Le troisième, « S’affirmer », interrogera le pouvoir d’agir de l’interprofession et la place des structures régionales pour le livre et de la Fill. Les échanges seront menés avec Jean-Baptiste Jobard et Johann Schulz.
À LIRE - Analyser l'économie d'une librairie : un guide pour s'y retrouver
Une restitution des ateliers est prévue en plénière. La journée se conclura par un apéritif dînatoire offert par la Fill, suivi d’une soirée à partir de 18h.
L'inscription se fait à partir de ce lien.
Crédits illustration : Fill
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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