L’Heure H T.4 : Bruno Bazile replonge dans le mystère du trophée Jules Rimet

Le livre part d’un moment de sidération. Le 20 mars 1966, à midi dix, Londres découvre que la Coupe du monde Jules Rimet a disparu. Le trophée a été volé dans l’église méthodiste de Westminster, en plein cœur de la ville, à quatre mois seulement du début du Mondial. La « Victoire ailée » s’évanouit sous le nez des surveillants, sous les regards, puis sous les projecteurs du monde entier.

L’affaire prend très vite l’allure d’un feuilleton. Le récit fait surgir des voleurs atypiques, des négociations ratées, une police britannique dépassée et, au bout du compte, un héros inattendu. Pickles, petit chien du sud de Londres, retrouve le trophée par hasard et devient une star internationale.

Bruno Bazile adapte cette histoire vraie avec un soin documentaire fidèle au podcast original. Il en fait une BD haletante, drôle, tendre et spectaculaire, où le destin du football mondial tient à une laisse et à un journal froissé.

Les Éditions du Tiroir proposent aujourd’hui un premier extrait de l’ouvrage :

Auteur nantais reconnu, Bruno Bazile s’est imposé par son trait semi-réaliste expressif et sa façon de mêler rigueur historique, humanité et narration rythmée. Parmi ses titres figurent Garage de Paris, M’sieur Maurice et la Dauphine Jaune, Maurice Tillieux 1940, Hoédic ! et la série Louison Bobard.

Avec On a volé la Coupe du monde, 1966, il retrouve sa fibre documentaire et son goût pour les époques, les ambiances et les figures marquantes, sans perdre l’humour ni l’absurdité propres à cette affaire.

L’album met aussi en avant ce qui nourrit sa force : une histoire vraie à peine croyable, un vol digne d’un film, un lieu improbable, des suspects inattendus et un dénouement porté par un chien. Le lecteur y découvre les origines de la Coupe du monde, le rôle de la FIFA, l’histoire tumultueuse du trophée Jules Rimet et les dessous du Mondial 1966.

Par Samantha Trapier

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