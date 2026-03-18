Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?
Le 18/03/2026 à 12:02 par Nicolas Gary
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18/03/2026 à 12:02
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Le Parlement européen n’a pas légiféré le 10 mars. Il a fait presque plus redoutable : il a dessiné, noir sur blanc, la doctrine qui sert déjà de matrice aux prochains textes sur l’IA générative et le droit d’auteur. Adoptée par 460 voix contre 71, avec 88 abstentions, sa résolution ne crée pas d’obligations immédiates.
Mais elle fixe un cap limpide : quiconque met un modèle d’IA générative sur le marché européen répond du droit d’auteur européen, peu importe l’endroit où les corpus ont été aspirés et l’entraînement effectué. C’est là que le contraste avec la proposition de loi déposée au Sénat le 12 décembre 2025 saute aux yeux.
Il ajoute au code de la propriété intellectuelle une présomption d’exploitation : sauf preuve contraire, une œuvre protégée est réputée exploitée par un système d’IA dès lors qu’un indice lié au développement, au déploiement du système ou au résultat généré rend cette exploitation vraisemblable. La proposition a été renvoyée à la commission de la culture du Sénat, un rapporteur a été désigné le 18 février 2026 et la discussion en séance publique est annoncée pour le 8 avril 2026.
DÉCRYPTAGE - Les IA présumées coupables : au Sénat, une guillotine juridique met le droit sur le billot
La mécanique française a la violence d’une lame. Elle inverse, en pratique, le confort probatoire des fournisseurs d’IA. Mais elle reste une arme isolée. La résolution européenne, elle, construit un système. D’abord par la transparence.
Les eurodéputés ne se contentent pas d’exiger une vague bonne volonté documentaire : ils réclament une documentation des sources et une transparence portant sur les œuvres utilisées par les fournisseurs et les déployeurs de modèles et systèmes d’IA à usage général, y compris pour l’inférence, la génération augmentée par récupération et les activités de collecte en temps réel. Ils exigent en outre des registres détaillés de ces activités.
Ensuite par l’outillage. La résolution propose de faire de l’EUIPO un intermédiaire de confiance chargé de gérer et répertorier des exclusions dans des formats lisibles par machine, sans effacer les opt-out déjà exprimés. Elle recommande aussi de lui confier un rôle de soutien à des processus sectoriels de licences volontaires.
Autrement dit, Bruxelles ne se borne pas à brandir la menace contentieuse : elle installe l’infrastructure pratique sans laquelle le droit d’auteur demeure un principe théorique face à des machines industrielles. Sur ce point précis, le texte européen surclasse le projet français, qui ne dit rien d’un registre commun, d’un intermédiaire technique ou d’une architecture d’exécution.
Troisième différence, et non des moindres : l’Europe pense déjà l’après-constat. La résolution pousse la Commission à faciliter un marché des licences, individuel ou collectif selon les secteurs, afin de garantir une rémunération équitable des titulaires de droits. Elle demande même l’examen d’une solution de rémunération immédiate, équitable et proportionnée pour les usages passés en l’absence d’un marché de licences.
Le Sénat français, lui, vise d’abord l’établissement d’une présomption contentieuse. C’est utile pour ouvrir un procès. C’est insuffisant pour organiser un marché. Or le secteur culturel et créatif européen représente environ 3,95 % de la valeur ajoutée de l’Union et autour de 8 millions d’emplois : il ne demande pas seulement des sanctions, il exige des circuits de monétisation et de négociation.
Le point le plus fort tient toutefois à l’articulation entre transparence et présomption. Le Parlement européen ne proclame pas une culpabilité abstraite. Il cible un manquement précis : le défaut de respect intégral des obligations de transparence. Dans ce cas, il invite la Commission à proposer une présomption réfragable selon laquelle des œuvres protégées ont été utilisées pour l’entraînement, l’inférence ou le RAG.
Et, si le titulaire de droits gagne, les frais raisonnables et proportionnés de justice incombent au fournisseur. La présomption ne tombe donc pas du ciel : elle s’insère dans une chaîne cohérente, fondée sur la traçabilité, l’identification des sources et l’effectivité du recours. C’est en cela que le dispositif paraît juridiquement plus solide et politiquement plus abouti que l’article unique sénatorial. Cette appréciation relève d’une comparaison des deux textes.
Le texte européen va encore plus loin. Il affirme que le droit de l’Union s’applique à tout modèle ou système d’IA générative mis sur le marché européen, même lorsque les actes pertinents au regard du droit d’auteur ont eu lieu hors de l’Union ; et, si ce droit n’est pas respecté, ces systèmes ne peuvent pas être commercialisés ou mis à disposition sur le marché européen. Là encore, l’échelle change tout : le Sénat écrit une règle française ; Strasbourg esquisse une condition d’accès au marché continental. Pour des acteurs mondiaux, la nuance devient un rapport de force.
Enfin, la résolution ne laisse pas en friche la question des contenus produits par machine. Elle souligne que les contenus entièrement générés par l’IA, lorsqu’ils ne satisfont pas aux critères de protection, doivent continuer de ne pas relever du droit d’auteur, et elle réclame un marquage clair des contenus exclusivement générés par l’IA.
Le projet français, concentré sur la seule présomption d’exploitation, ne traite ni cette clarification de principe ni l’exigence de signalement. Sur un terrain où la confusion entre création, extraction et substitution nourrit déjà le désordre économique, cette différence compte énormément.
La balle se trouve désormais dans le camp de la Commission. Mais une chose apparaît déjà : entre la guillotine française et la charpente européenne, le Parlement de Strasbourg a choisi la seconde. Moins spectaculaire, peut-être. Beaucoup plus dangereuse pour les géants de l’IA, sûrement.
Un secteur créatif ne se protège pas seulement en présumant une faute. Il se défend en imposant des preuves, des outils, des licences, une rémunération et, au bout du compte, une frontière politique nette : pas de marché européen sans respect du droit d’auteur européen.
Crédits photo : Thor_Deichmann CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Dans les allées bien cirées de la London Book Fair, le livre mondial avance avec deux jambes inégales. L’une traîne en Europe, lestée par la fatigue des vieux marchés ; l’autre file vers l’Inde, le Brésil ou le Mexique, là où la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques bousculent les hiérarchies. Le décor sent moins la crise terminale que le déplacement du centre de gravité éditorial, commercial et symbolique, sous les néons du salon.
16/03/2026, 10:54
On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.
14/03/2026, 20:07
Aux États-Unis, les bibliothèques sont devenues un champ de bataille culturel. Les disputes autour de quelques titres controversés débordent désormais les étagères : elles redessinent les collections, les budgets et même les métiers. Au cœur de cette secousse, un public fragile : les adolescents. Entre politiques locales, pressions militantes et prudence institutionnelle, les rayons qui leur étaient dédiés s’effacent parfois en silence.
14/03/2026, 09:53
Dans les industries culturelles, les anniversaires servent parfois de couperet. On souffle les bougies d’une maison, puis l’actionnaire change la serrure. Chez Dark Horse, la sortie de Mike Richardson ne relève pas seulement d’un jeu de chaises musicales : elle révèle un monde où l’imaginaire circule sous surveillance, où le mot création s’efface derrière celui de franchise, et où chaque fondateur découvre, un jour, que sa propre œuvre a changé de propriétaire.
14/03/2026, 09:19
Des commerces de Forbach, en Moselle, dont la Librairie-Pâtisserie Autonome, ouverte en 2025, s'inquiètent de l'implantation prochaine de l'enseigne Cultura et des conséquences pour leurs chiffres d'affaires. Plusieurs candidats aux élections municipales ont réagi, tandis que le maire sortant, Alexandre Cassaro, investi par le parti Les Républicains, se réjouit de l'arrivée de l'enseigne.
13/03/2026, 16:18
Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
13/03/2026, 13:45
Le groupe Vivendi a fait état, ce jeudi 12 mars, d'un chiffre d'affaires en progression de 4,3 %, pour atteindre 307 millions €, pour un résultat net de 20 millions €. L'entité a par ailleurs considérablement réduit sa dette, qui s'élève à 1,5 milliard €, contre 2,6 milliards € un an plus tôt.
13/03/2026, 11:27
L'autrice et traductrice Agnès Desarthe s'est portée candidate pour la prochaine élection, au fauteuil 18, de la prestigieuse Académie française. Elle succéderait, à cette place, à Mario Vargas Llosa, mort en avril 2025. L'élection aura lieu le 7 mai prochain.
13/03/2026, 10:25
Une nouvelle collection jeunesse entend accompagner les jeunes enfants dans leurs premières interrogations sur le monde et sur eux-mêmes. Dans le jardin d’Oscar propose une série de contes illustrés destinés aux enfants dès 3 ans, conçus pour ouvrir le dialogue entre adultes et enfants autour des grandes questions de l’existence. Les premiers titres de la collection paraîtra en librairie le 7 mai.
12/03/2026, 18:11
Charles Garatynski raconte une filiation accidentelle : une enfance française traversée par les ombres de la Pologne, des livres, des peintres et des histoires familiales disloquées par le XXᵉ siècle. Entre atelier maternel, cambriolage fondateur et bibliothèque polonaise improvisée, se forme une mémoire littéraire. Witkacy, Gombrowicz, Schulz : autant de figures qui structurent une identité sans territoire stable. Écrire devient alors moins un choix qu’une dette à honorer.
12/03/2026, 17:51
Le groupe indépendant de presse So Press, qui publie notamment les titres So Foot, Society, Tsugi et So Film, a créé sa maison d'édition, So Éditions, apprend ActuaLitté. La structure s'est déjà essayée à la publication d'ouvrages, présentés sous sa marque So Lonely, ainsi qu'à la coédition de livres de true crime avec 10/18 (Editis).
12/03/2026, 16:10
Les éditions Pika annoncent la nomination de Manon Cousin et Elsa Duvignacq en tant que nouvelles responsables éditoriales, en remplacement de Mehdi Benrabah. Les deux éditrices, déjà présentes au sein de la maison, prennent désormais la tête de l’éditorial avec l’ambition d’accompagner le développement du catalogue manga.
12/03/2026, 16:08
L’écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique est mort le 10 mars 2026 à Lima, à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre abondante mêlant roman, nouvelles, chroniques et mémoires, il reste particulièrement associé à son livre Un monde pour Julius (trad. Albert Bensoussan), publié en 1970, considéré comme l’un des grands romans de la littérature latino-américaine contemporaine.
12/03/2026, 15:13
Dans l’écosystème foisonnant des chroniques littéraires en ligne, certaines voix avancent à contre-courant. Entre passion irrépressible de lecture, héritage journalistique et immersion dans les littératures de l’imaginaire, Anne-Charlotte Mariette construit, avec Les mots délivrent et désormais La Toile Cosmique, un espace critique où la science-fiction devient laboratoire d’idées, terrain d’analyse et conversation permanente avec les livres. Et désormais, son blog sera à retrouver sur ActuaLitté !
12/03/2026, 14:41
La Cour suprême autrichienne a sollicité la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) afin d'obtenir son avis sur plusieurs dispositions encadrant le prix de vente des livres et déterminer si ces dernières sont conformes avec le droit communautaire. La directive de 2000 sur le commerce électronique et l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne seront notamment examinés par l'institution.
12/03/2026, 13:15
Après 27 ans chez Gallimard, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’apprête à changer d’éditeur. Selon La Lettre, le jeune académicien a informé Antoine Gallimard de son intention de publier son prochain livre chez Hachette Livre, groupe contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
12/03/2026, 13:02
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