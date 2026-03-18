Denis Bourgeois, grand nom de l’édition française, est décédé

Après des débuts comme journaliste, notamment au magazine ELLE, Denis Bourgeois rejoint en 1979 les éditions Grasset, alors dirigées par Jean-Claude Fasquelle, où il travaille aux côtés d’Yves Berger et de Bernard-Henri Lévy. Il y poursuit sa carrière durant vingt ans, avant d’en devenir directeur général en 1992.

En 2000, il prend la direction de Calmann-Lévy. L’année suivante, il rachète les éditions Balland à Jean-Jacques Augier, maison qu’il dirige jusqu’en 2004.

Il rejoint ensuite Editis, en tant que directeur éditorial du domaine français des Presses de la Cité, ainsi que de la collection « Terres de France ».

En 2016, après avoir quitté ses fonctions d’éditeur, Denis Bourgeois fonde son agence littéraire, La Compagnie des lettres. Il y poursuit notamment sa collaboration avec Michel Bussi.

Crédits photo : Denis Bourgeois (Anne Dion)

Par Hocine Bouhadjera

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